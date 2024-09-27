Лукашенко поделился мыслями о том, кто мог бы стать следующим президентом Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кто мог бы возглавить Беларусь после Александра Лукашенко – своим мнением поделился президент. Об этом шла речь во время общения главы государства со студентами в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники.

«Вот они все президенты у нас на глазах. У вас меньше, а у меня-то они все на глазах, начиная от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента нашего. Честно, я не знаю. Но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент», – отметил Лукашенко.

Главное в такой работе – опыт, подчеркнул белорусский лидер.

«Надо, чтобы были молодые люди. Но думаю о том, чтобы они прошли какие-то ступени. И мой опыт, моя жизнь президентская позволили мне этих людей увидеть в деле. Они выросли у меня на глазах. И, назначая их, я понимаю, что у того или иного человека есть опыт. Знания необходимы. Они являются базой, фундаментом», – подчеркнул глава государства.

Президент общался со студентами три часа.