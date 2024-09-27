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Лукашенко поделился мыслями о том, кто мог бы стать следующим президентом Беларуси
27.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кто мог бы возглавить Беларусь после Александра Лукашенко – своим мнением поделился президент. Об этом шла речь во время общения главы государства со студентами в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники.
Главное в такой работе – опыт, подчеркнул белорусский лидер.
Президент общался со студентами три часа.
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Об этом шла речь во время общения главы государства со студентами в Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники.
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