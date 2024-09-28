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«Без бульбы не обойдемся». Лукашенко рассказал о любимых растениях и корове-рекордсменке
28.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назвал топ-пять любимых растений. Об этом у президента Беларуси спросили студенты во время общения, как у человека с опытом в аграрном деле. Глава государства признался, что любит работать на земле и любит экспериментировать.
Лукашенко пояснил, что поля, которые в народе называют президентскими, используют для испытания новых сортов растений. За экспериментами президент следит лично. Рассказал и о своем подсобном хозяйстве.
Испытывает президент в своем хозяйстве и технику. Сейчас тест-драйв проходит новая поливочная машина.
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Александр Лукашенко назвал топ-пять любимых растений. Об этом у президента Беларуси спросили студенты во время общения, как у человека с опытом в аграрном деле.
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