«Без бульбы не обойдемся». Лукашенко рассказал о любимых растениях и корове-рекордсменке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назвал топ-пять любимых растений. Об этом у президента Беларуси спросили студенты во время общения, как у человека с опытом в аграрном деле. Глава государства признался, что любит работать на земле и любит экспериментировать.

«Ну, без бульбы не обойдемся. После картофеля я бы поставил яблоко для Беларуси. Мы – яблочный край. Надо подумать. Я мог бы много называть. Они для меня очень важны. Вот картошка и яблоко – это прежде всего. Кукурузу бы назвал. Очень важна для нас. Спасительница наша. Климат стал посуше. Кукуруза растет, особенно в Гомеле. Клевер могу назвать и лен, поскольку на гербе. Ну, куда денешься», – отметил глава государства.

Лукашенко пояснил, что поля, которые в народе называют президентскими, используют для испытания новых сортов растений. За экспериментами президент следит лично. Рассказал и о своем подсобном хозяйстве.

«Дарят же мне там лошадей и прочее. Ну куда? Я же деревенский человек. Ладно, пускай будет. Приходят дети верхом поскакать – деревенские из соседнего агрогородка. У меня есть 15 коров. Самые лучшие. Недавно из Брестской области мне корову подарили. 59 литров молока в сутки в сентябре. Шесть ведер в день! Ну, это красавица. Ну, это лучшее», – подчеркнул Лукашенко.

Испытывает президент в своем хозяйстве и технику. Сейчас тест-драйв проходит новая поливочная машина.