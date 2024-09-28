|
Белорусский смартфон, IT-деревня, искусственный интеллект. О чем говорил Лукашенко на встрече со студентами технических специальностей?
28.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Космонавт – это профессия, и в ней нужно расти постепенно.
Президент призвал зал к откровенному разговору, но начал не с ответов, а с вопроса, по его словам, самого важного на сегодняшний день.
В аудитории собрались будущие инженеры, программисты, техники. На них возложены в стране большие надежды. Президент рассказал о планах провести научно-техническую революцию. Одним из продуктов прогресса может стать отечественный мобильный. Оригинальная разработка уже есть. Лукашенко впервые показал свой телефон для правительственной связи.
Студенты поинтересовались: поддержат ли в Беларуси на государственном уровне разработки молодых умов. Лукашенко ответил: проектов может быть много, и важно не ошибиться в выборе того самого.
И одну амбициозную идею предложили прямо во время встречи. Это IT-деревня. Беларусь – страна сельскохозяйственная, и студенты заметили упущение: умные города уже строят, а поселки – нет.
Деревня, кстати, любимое место отдыха президента. Хотя в отпуске за время управления страной так ни разу и не был, признался Лукашенко. Рассказал и о других нюансах своей работы, например, как справляется с большим объемом информации.
Искусственный интеллект и прочие системы белорусский лидер не использует. К технологиям относится аккуратно из соображений безопасности, но картину авторства нейросети в подарок принял.
Александр Лукашенко признался, что этой ночью спать будет плохо – нахлынут воспоминания из студенческой жизни. Напоследок белорусский лидер дал молодым людям совет: думать над важным решением и не торопиться его принимать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский смартфон, IT-деревня, искусственный интеллект. О чем говорил Лукашенко на встрече со студентами технических специальностей?
В аудитории собрались будущие инженеры, программисты, техники. Студенты интересовались, поддержат ли в Беларуси на государственном уровне разработки молодых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)