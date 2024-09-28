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Белорусский смартфон, IT-деревня, искусственный интеллект. О чем говорил Лукашенко на встрече со студентами технических специальностей?

28.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский смартфон, IT-деревня, искусственный интеллект. О чем говорил Лукашенко на встрече со студентами технических специальностей?
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Космонавт – это профессия, и в ней нужно расти постепенно. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства встретился со студентами технических специальностей различных вузов и заявил, что стране нужна научно-техническая революция, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Президент призвал зал к откровенному разговору, но начал не с ответов, а с вопроса, по его словам, самого важного на сегодняшний день.

«Кто продолжит нашу современную историю – историю суверенной Беларуси? Говорю об этом честно и откровенно, поэтому я сегодня здесь, у вас», – подчеркнул белорусский лидер.

В аудитории собрались будущие инженеры, программисты, техники. На них возложены в стране большие надежды. Президент рассказал о планах провести научно-техническую революцию. Одним из продуктов прогресса может стать отечественный мобильный. Оригинальная разработка уже есть. Лукашенко впервые показал свой телефон для правительственной связи.

Студенты поинтересовались: поддержат ли в Беларуси на государственном уровне разработки молодых умов. Лукашенко ответил: проектов может быть много, и важно не ошибиться в выборе того самого.

«Я живу этими вопросами. Это и есть суть развития нашей страны. Нужное, актуальное, важное мы обязательно поддержим. Нет идей – нет развития. И чем больше идей, тем лучше. Но идея должна быть реальной, желательно заземленной и подкрепленной хоть чем-то, чтобы, принимая решение и выделяя огромные деньги, я, допустим, или кто-то другой были уверены, что эта идея будет нужна сегодня, завтра», – объяснил Лукашенко.

И одну амбициозную идею предложили прямо во время встречи. Это IT-деревня. Беларусь – страна сельскохозяйственная, и студенты заметили упущение: умные города уже строят, а поселки – нет.

«Разработайте какую-то деревню, сделаем ее «умной». Надо определиться, какие функции мы оставим этой «умной» деревне. Это будущее. Поскольку все-таки душа у нас не то чтобы крестьянская, больше по качествам деревенская – мы люди добрые, отзывчивые, готовы поделиться последним, коллективизм у нас развит – без деревни не может быть Беларуси, не может быть страны», – подчеркнул президент.

Деревня, кстати, любимое место отдыха президента. Хотя в отпуске за время управления страной так ни разу и не был, признался Лукашенко. Рассказал и о других нюансах своей работы, например, как справляется с большим объемом информации.

«Не думайте, что у меня голова отличается от вашей. Точно такая же. Просто надо уметь систематизировать информацию. Это как в библиотеке на полке. Знания, вся информация разложены, и в нужный момент ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт – это очень важно – для принятия соответствующего решения», – объяснил Лукашенко.

Искусственный интеллект и прочие системы белорусский лидер не использует. К технологиям относится аккуратно из соображений безопасности, но картину авторства нейросети в подарок принял.

Александр Лукашенко признался, что этой ночью спать будет плохо – нахлынут воспоминания из студенческой жизни. Напоследок белорусский лидер дал молодым людям совет: думать над важным решением и не торопиться его принимать.



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В аудитории собрались будущие инженеры, программисты, техники. Студенты интересовались, поддержат ли в Беларуси на государственном уровне разработки молодых...
 
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