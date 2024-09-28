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«Спрос на белорусские автомобили растет»: Роман Головченко посетил совместное белорусско-китайское автопредприятие
28.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Собирать по 100 тысяч машин в год – такую задачу поставил премьер Роман Головченко перед совместным белорусско-китайским предприятием, сообщает телеканал «МИР 24».
Премьер также отметил, что серийность белорусского электрокара напрямую будет
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«Спрос на белорусские автомобили растет»: Роман Головченко посетил совместное белорусско-китайское автопредприятие
Премьер-министр ознакомился с работой завода и отметил, что объем выпуска автомобилей должен составить минимум 100 тысяч машин в год.
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