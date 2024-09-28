«Спрос на белорусские автомобили растет»: Роман Головченко посетил совместное белорусско-китайское автопредприятие

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Собирать по 100 тысяч машин в год – такую задачу поставил премьер Роман Головченко перед совместным белорусско-китайским предприятием, сообщает телеканал «МИР 24».



Глава правительства Беларуси познакомился с производством и даже сам опробовал одну из новинок в деле. А затем подчеркнул: спрос на белорусские автомобили растет как внутри республики, так и в России, поэтому темпы надо ускорять. Документацию по строительству дополнительных мощностей уже разрабатывают. А само производство локализуют. Недавно завод начал создавать «свои» пластиковые детали бамперов. Большой прогресс достигнут и в работе над первым белорусским электрокаром. Но чтобы назвать автомобиль отечественным, необходимо наладить собственное производство главных элементов, заявил премьер.

«Если будут выведены на стадию серийного производства вот эти элементы и уже с какими-то другими добавлениями импортных, то тогда уже можно будет, не стесняясь, называть этот автомобиль «электромобиль отечественный». И сейчас мы уже очень близко подошли к стадии предсерийных испытаний. Главное – доказать себе и нашим людям, что белорусские инженеры в целом способны создать отечественный электромобиль с основной всей начинкой собственной разработки и производства, а не взятой от кого-то и перекрашенной под наш флаг», – подчеркнул премьер-министр Беларуси Роман Головченко.