Итоги недели от портала «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness

Автоматизация HR-процессов, вдохновляющие истории создания кофеен, приложение для бюджетных автопутешествий по Беларуси, мнение успешных предпринимателей о выбранном пути. Кратко пересказываем о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

HR-консультант, магистр психологических наук Юлия Карват рассказала , почему даже в устойчивых компаниях высокая текучка персонала и как можно решить эту проблему.

Как расти бизнесу даже в кризис: своии опытом поделился Виталий Фильманович, соучредитель нескольких известных кофеен, который развивает проект Single Step Coffee Co.

Философия предпринимательства

В новой рубрике успешные предприниматели размышляют о своем выборе, что бы изменили в своей жизни и почему не все хотели бы повторить свой путь в предпринимательстве.

Истории бизнеса

Как бывший хормейстер реализовала идею первого в Беларуси районного кафе «Скворечник», где можно не только попить кофе, но и завести приятные и новеы знакомства — история места для дружбы.