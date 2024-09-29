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Итоги недели от портала «Про бизнес»

29.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Источник: beltourizm.by

Автоматизация HR-процессов, вдохновляющие истории создания кофеен, приложение для бюджетных автопутешествий по Беларуси, мнение успешных предпринимателей о выбранном пути. Кратко пересказываем о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе. 

Полезное для бизнеса

HR-консультант, магистр психологических наук Юлия Карват рассказала, почему даже в устойчивых компаниях высокая текучка персонала и как можно решить эту проблему.

Как расти бизнесу даже в кризис: своии опытом поделился Виталий Фильманович, соучредитель нескольких известных кофеен, который развивает проект Single Step Coffee Co.

Философия предпринимательства

В новой рубрике успешные предприниматели размышляют о своем выборе, что бы изменили в своей жизни и почему не все хотели бы повторить свой путь в предпринимательстве.

Истории бизнеса

Как бывший хормейстер реализовала идею первого в Беларуси районного кафе «Скворечник», где можно не только попить кофе, но и завести приятные и новеы знакомства — история места для дружбы.

Вдохновляющая идея и реализация для бюджетных автопутешествий по Беларуси по эксклюзивным маршрутам от молодых предпринимателей — Telegram-бот Travel Fest для всех, кто хочет узнать и увидеть больше, чем на типичных маршрутах.

 

 

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Автоматизация HR-процессов, вдохновляющие истории создания кофеен, приложение для бюджетных автопутешествий по Беларуси, мнение успешных предпринимателей о...
 
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