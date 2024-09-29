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Итоги недели от портала «Про бизнес»
29.09.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Автоматизация HR-процессов, вдохновляющие истории создания кофеен, приложение для бюджетных автопутешествий по Беларуси, мнение успешных предпринимателей о выбранном пути. Кратко пересказываем о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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HR-консультант, магистр психологических наук Юлия Карват
Как расти бизнесу даже в кризис: своии опытом
Философия предпринимательства
В новой рубрике успешные предприниматели
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Как бывший хормейстер
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Автоматизация HR-процессов, вдохновляющие истории создания кофеен, приложение для бюджетных автопутешествий по Беларуси, мнение успешных предпринимателей о...
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