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Итоги фотоконкурса «На своей земле» подвел филиал МТРК «Мир» в Беларуси. На кадрах – красоты родной земли и места силы
29.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Филиал телерадиокомпании «Мир» в Беларуси подвел итоги фотоконкурса «На своей земле». Одноименная выставка лучших работ открылась в Первом национальном торговом доме в Минске.
Анастасия Алишкевич узнала о конкурсе по телевизору и сразу поняла, чем зацепить жюри. Молодечно для нее – город солнца. Для победы оставалось только словить солнечный лучик.
Надежда Жарикова приехала из крупного областного центра, но мысль ее работы – память о корнях. На фотографии победительницы конкурса – родная деревня.
Жюри оценило более 600 работ. На фото нужно было показать красоту любимого уголка малой родины.
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Итоги фотоконкурса «На своей земле» подвел филиал МТРК «Мир» в Беларуси. На кадрах – красоты родной земли и места силы
Одноименная выставка лучших работ открылась в Первом национальном торговом доме в Минске.
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