Итоги фотоконкурса «На своей земле» подвел филиал МТРК «Мир» в Беларуси. На кадрах – красоты родной земли и места силы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Филиал телерадиокомпании «Мир» в Беларуси подвел итоги фотоконкурса «На своей земле». Одноименная выставка лучших работ открылась в Первом национальном торговом доме в Минске.

Анастасия Алишкевич узнала о конкурсе по телевизору и сразу поняла, чем зацепить жюри. Молодечно для нее – город солнца. Для победы оставалось только словить солнечный лучик.

«Гуляли с семьей по городу. Нет ничего лучше цветущих деревьев весной, поэтому запечатлели этот момент, поделились своими эмоциями, и получилось такое замечательное фото», – рассказала победитель конкурса (г. Молодечно) Анастасия Алишкевич.

Надежда Жарикова приехала из крупного областного центра, но мысль ее работы – память о корнях. На фотографии победительницы конкурса – родная деревня.

«Я провела там свое детство, юность. Это место моей любви», – поделилась победитель конкурса (г. Могилев) Надежда Жарикова.

«Когда смотришь на все эти фотографии, понимаешь, что у людей внутри живет такая Родина. Они дышат этими рассветами, закатами, природой потрясающей красоты. У каждого есть свое место силы. Много фотографий именно так и подписаны», – отметила директор МТРК «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская.

Жюри оценило более 600 работ. На фото нужно было показать красоту любимого уголка малой родины.