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Глава МИД Беларуси на Генассамблее ООН: Регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня
29.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь выступает за идеи многополярного мира и региональности. Об этом с трибуны ООН на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
Он подчеркнул, что организация задумывалась как инструмент коллективного разрешения споров и укрепления архитектуры международного взаимодействия, но со временем потеряла свой авторитет. Министр считает необходимым сформировать более справедливый миропорядок, основанный на взаимоуважении и учете законных национальных интересов всех стран без приоритета Запада.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь продолжает вести миролюбивую политику, несмотря на беспрецедентное санкционное и прокси давление.
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Максим Рыженков заявил, что организация задумывалась как инструмент коллективного разрешения споров и укрепления архитектуры международного взаимодействия, но...
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