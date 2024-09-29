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Глава МИД Беларуси на Генассамблее ООН: Регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня

29.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МИД Беларуси на Генассамблее ООН: Регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь выступает за идеи многополярного мира и региональности. Об этом с трибуны ООН на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

Он подчеркнул, что организация задумывалась как инструмент коллективного разрешения споров и укрепления архитектуры международного взаимодействия, но со временем потеряла свой авторитет. Министр считает необходимым сформировать более справедливый миропорядок, основанный на взаимоуважении и учете законных национальных интересов всех стран без приоритета Запада.

«Регионализм – это ключевая реалия сегодняшнего дня. Мы наблюдаем постоянное укрепление региональных интеграционных процессов в различных уголках планеты. Набирают обороты в своей деятельности объединения стран Глобального Большинства. Это – БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Африканский Союз, АСЕАН и многие другие. ООН необходимо «встраиваться» в эти процессы, содействуя их развитию и сопряжению», – отметил Максим Рыженков.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь продолжает вести миролюбивую политику, несмотря на беспрецедентное санкционное и прокси давление.



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Максим Рыженков заявил, что организация задумывалась как инструмент коллективного разрешения споров и укрепления архитектуры международного взаимодействия, но...
 
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