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Второй день форума блогеров в Минске: разминка от олимпийских призеров и сбалансированный завтрак для инфлюенсеров

29.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй день форума блогеров в <a href=Минске: разминка от олимпийских призеров и сбалансированный завтрак для инфлюенсеров" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске – второй день форума блогеров. Площадку для тех, кто делает контент в социальных сетях, в Беларуси организовали впервые. Насколько это удалось, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Утро белорусских блогеров началось с физических упражнений. Разминку провели призеры Олимпийских игр в Токио: Максим Недосеков и Ванесса Колодинская. Круговые движения головой, махи руками, приседания – все под пристальным вниманием подписчиков.

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«Зарядка была очень крутая. Все думали, что будем отжиматься и приседать, а на глазах выступят слезы. Но на самом деле получилось очень весело, задорно – всем все понравилось. Смех, веселье. Мы размялись и готовы к заключительному дню блог-форума», – поделился впечатлениями участник форума Павел Дмитриев.

«Показывали самые простые и банальные упражнения. На тренировках мы их, конечно, не используем, потому что разминаемся чуть по-другому – для нас есть специальные разминочные упражнения», – объяснил олимпийский призер Игр в Токио Максим Недосеков.

После физических упражнений нужно подкрепиться. Завтрак у блогеров сбалансированный: омлет с колбасой, овощи и чай. Многие инфлюенсеры не убирают телефоны даже во время еды – снимают видео в социальные сети.

«Когда «пилю» контент, не всегда бывает время на еду. Это очень плохо и печально. На самом деле еда – это очень важно. Я хожу оздоравливаться в бассейн и тренажерный зал, но за блогерским делом не всегда бывает время на еду, но я упорно стараюсь его найти», – рассказал участник форума Егор Скепко.

Для блогеров подготовили не только развлечения. В Музее истории Великой Отечественной войны, комплексах «Тростинец» и «Благовщина» участники форума возложили цветы к мемориалам.

«Каждый блогер должен понимать, кому мы обязаны и должны за свободное, мирное время. Важно отдать дань предкам, которые защищали нас», – заявил блогер Миша Картошкин.

Форум блогеров в Минске объединил более 150 молодых людей из разных регионов страны, а также из России и Латвии.



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Теги: Минск
 
 
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В Музее истории Великой Отечественной войны, комплексах «Тростинец» и «Благовщина» участники форума возложили цветы к мемориалам.
 
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