Второй день форума блогеров в Минске: разминка от олимпийских призеров и сбалансированный завтрак для инфлюенсеров

«Показывали самые простые и банальные упражнения. На тренировках мы их, конечно, не используем, потому что разминаемся чуть по-другому – для нас есть специальные разминочные упражнения», – объяснил олимпийский призер Игр в Токио Максим Недосеков.

После физических упражнений нужно подкрепиться. Завтрак у блогеров сбалансированный: омлет с колбасой, овощи и чай. Многие инфлюенсеры не убирают телефоны даже во время еды – снимают видео в социальные сети.

«Когда «пилю» контент, не всегда бывает время на еду. Это очень плохо и печально. На самом деле еда – это очень важно. Я хожу оздоравливаться в бассейн и тренажерный зал, но за блогерским делом не всегда бывает время на еду, но я упорно стараюсь его найти», – рассказал участник форума Егор Скепко.

Для блогеров подготовили не только развлечения. В Музее истории Великой Отечественной войны, комплексах «Тростинец» и «Благовщина» участники форума возложили цветы к мемориалам.

«Каждый блогер должен понимать, кому мы обязаны и должны за свободное, мирное время. Важно отдать дань предкам, которые защищали нас», – заявил блогер Миша Картошкин.

Форум блогеров в Минске объединил более 150 молодых людей из разных регионов страны, а также из России и Латвии.