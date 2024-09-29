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Второй день форума блогеров в Минске: разминка от олимпийских призеров и сбалансированный завтрак для инфлюенсеров
29.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске: разминка от олимпийских призеров и сбалансированный завтрак для инфлюенсеров" height="100%" width="670">
Утро белорусских блогеров началось с физических упражнений. Разминку провели призеры Олимпийских игр в Токио: Максим Недосеков и Ванесса Колодинская. Круговые движения головой, махи руками, приседания – все под пристальным вниманием подписчиков.
«Показывали самые простые и банальные упражнения. На тренировках мы их, конечно, не используем, потому что разминаемся чуть по-другому – для нас есть специальные разминочные упражнения», – объяснил олимпийский призер Игр в Токио Максим Недосеков.
После физических упражнений нужно подкрепиться. Завтрак у блогеров сбалансированный: омлет с колбасой, овощи и чай. Многие инфлюенсеры не убирают телефоны даже во время еды – снимают видео в социальные сети.
Для блогеров подготовили не только развлечения. В Музее истории Великой Отечественной войны, комплексах «Тростинец» и «Благовщина» участники форума возложили цветы к мемориалам.
Форум блогеров в Минске объединил более 150 молодых людей из разных регионов страны, а также из России и Латвии.
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Второй день форума блогеров в Минске: разминка от олимпийских призеров и сбалансированный завтрак для инфлюенсеров
В Музее истории Великой Отечественной войны, комплексах «Тростинец» и «Благовщина» участники форума возложили цветы к мемориалам.
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