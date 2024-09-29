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День машиностроителя в Беларуси: на выставке в Минске показали новинки техники – от беспилотных тракторов до микросхем

29.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День машиностроителя отмечают в Беларуси. По случаю праздника в Минске открыли масштабную выставку техники. В экспозиции под открытым небом и новинки ведущих предприятий страны. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук – о самых интересных экспонатах.

Мимо тягача никто не проходит: фотографируются и пытаются попасть в кабину. Панорамное лобовое стекло улучшает обзор. Для дальнобойщиков – это целый дом на колесах.

«По-другому организовано внутрисалонное пространство. Мы имеем там два спальных места, целый ряд новых систем интегрированы внутрь кабины. Это мультиварка, электрочайник, микроволновая печь», – рассказал заместитель генерального директора, директор по маркетингу тракторного завода Владимир Янушко.

С одной стороны легковые автомобили, с другой – тракторы. Последние модели оснащены беспилотными системами. Продукция востребована и за рубежом.

«В части экспортных рынков сбыта упор сделан на те дружественные нам страны, которые присутствуют в Азиатском регионе, в Африканском регионе, в странах Латинской Америки. Это те три глобальных направления, которые мы активно развиваем. СНГ – это классика. Мы здесь устойчиво и стабильно присутствуем», – заявил министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.

Промышленники удивляют не только транспортом. Механические клапаны сердца в качестве не уступают импортным. Предприятие готовит новинку: биологический клапан сердца полностью из белорусских материалов.

«Механический клапан – чужеродное тело для нашего организма. Биологический клапан по своим характеристикам является частью нашего организма и работает в ритме организма. Вот это его главное достоинство», – отметил исполняющий обязанности директора завода электротехнического оборудования Андрей Брушков.

Почти полсотни белорусских предприятий представили на выставке лучшие образцы продукции. От микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов.



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Теги: Минск
 
 
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Почти полсотни белорусских предприятий представили на выставке лучшие образцы продукции.
 
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