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День машиностроителя в Беларуси: на выставке в Минске показали новинки техники – от беспилотных тракторов до микросхем
29.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День машиностроителя отмечают в Беларуси. По случаю праздника в Минске открыли масштабную выставку техники. В экспозиции под открытым небом и новинки ведущих предприятий страны. Корреспондент «МИР 24» Полина Бабук – о самых интересных экспонатах.
Мимо тягача никто не проходит: фотографируются и пытаются попасть в кабину. Панорамное лобовое стекло улучшает обзор. Для дальнобойщиков – это целый дом на колесах.
С одной стороны легковые автомобили, с другой – тракторы. Последние модели оснащены беспилотными системами. Продукция востребована и за рубежом.
Промышленники удивляют не только транспортом. Механические клапаны сердца в качестве не уступают импортным. Предприятие готовит новинку: биологический клапан сердца полностью из белорусских материалов.
Почти полсотни белорусских предприятий представили на выставке лучшие образцы продукции. От микросхем до самых больших в мире карьерных самосвалов.
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День машиностроителя в Беларуси: на выставке в Минске показали новинки техники – от беспилотных тракторов до микросхем
Почти полсотни белорусских предприятий представили на выставке лучшие образцы продукции.
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