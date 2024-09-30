Дорогу молодым ученым. Эксперты из Национальной академии наук Беларуси выбрали перспективные проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разработки молодых ученых найдут применение в реальном секторе белорусской экономики. Из сотни инновационных проектов экспертный совет Национальной академии наук выбрал 26. Это проекты, у которых есть коммерческий потенциал, рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

Разработку Виталия Крюкова и Ольги Пацинко специалисты считают очень перспективой. Новые люминофоры на основе нанокристаллов могут вытеснить зарубежный аналог в производстве мониторов для отечественной электроники.

«Чтобы их синтезировать, необходимо пару часов времени. На данный момент люминофоры, которые применяются в экранах телевизоров, смартфонов, наносят эпитаксиальными методами. Это испарение исходных материалов в вакууме при высокой температуре. Это дорого и сложно. Наши нанокристаллы получаются в растворе, уже их можно наносить», – рассказал младший научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Беларуси Виталий Крюков.

Цинк-ионный аккумулятор Ильи Сидорова дает напряжение, даже если порубить его на маленькие кусочки. Он не взорвется и не обожжет пальцы. Работает по тому же принципу, что литий-ионные аккумуляторы в электрокарах, только изнашивается меньше, а стоит гораздо дешевле.

«У меня есть мечта: сделать такой аккумуляторчик и протестировать на своем автомобиле в качестве стартерной батареи. Понятно, что водные электролиты имеют недостаточный температурный диапазон работы, но тут использован высококонцентрированный электролит, и процессы замерзания будут сведены к минимуму», – рассказал младший научный сотрудник НПЦ Национальной академии наук Беларуси по материаловедению Илья Сидоров.

Лауреаты конкурса в каком-то смысле выполнили государственный заказ. От сельского хозяйства до биотехнологий – все работает на импортозамещение и экономический суверенитет.



«По каждой программе молодые ученые создают определенный научный продукт, который изначально направлен на внедрение в определенном секторе экономики. Необходимо подчеркнуть, что да, мы развиваем фундаментальную науку, но все наши исследования имеют прицел на практическую реализацию», – отметил председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Станислав Юрецкий.

Некоторые разработки молодых ученых уже проходят тесты в промышленности.