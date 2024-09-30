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Дорогу молодым ученым. Эксперты из Национальной академии наук Беларуси выбрали перспективные проекты
30.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Разработки молодых ученых найдут применение в реальном секторе белорусской экономики. Из сотни
Разработку Виталия Крюкова и Ольги Пацинко специалисты считают очень перспективой. Новые люминофоры на основе нанокристаллов могут вытеснить зарубежный аналог в производстве мониторов для отечественной электроники.
Цинк-ионный аккумулятор Ильи Сидорова дает напряжение, даже если порубить его на маленькие кусочки. Он не взорвется и не обожжет пальцы. Работает по тому же принципу, что литий-ионные аккумуляторы в электрокарах, только изнашивается меньше, а стоит гораздо дешевле.
Лауреаты конкурса в каком-то смысле выполнили государственный заказ. От сельского хозяйства до биотехнологий – все работает на импортозамещение и экономический суверенитет.
Некоторые разработки молодых ученых уже проходят тесты в промышленности.
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Дорогу молодым ученым. Эксперты из Национальной академии наук Беларуси выбрали перспективные проекты
Некоторые разработки начинающих специалистов уже проходят тесты в промышленности.
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