Минск архитектурный: кто сегодня продолжает поддерживать традиции и создает современный облик столицы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Здание из красного кирпича на улице Раковской. Историческая часть Минска чем-то похожа на музей. За одну прогулку по столице можно увидеть архитектуру барокко, классицизма, встретить неоготический, неороманский стили и даже сталинский ампир. Беларусь нередко называют страной-памятником.

140 лет назад оно принадлежало местным предпринимателям. На первом этаже размещались мастерские и лавки. На втором – жилые квартиры. Как и сегодня.

Историческая часть Минска, в основном, как музей. «Раковское» и «Троицкое» предместья, «Верхний город» – для прогулок и вдохновения с пешеходными улицами и маленькими двориками.

«Многие думают, что в Минске не сохранилось дореволюционной застройки. Городская власть, государство много сделало для того, чтобы их благоустроить, вот эти домики. Если вы видите здание, на котором висит табличка «Гісторыка-культурная каштоунасць», то это старое построение. Гостей удивляет, что у нас есть исторический центр», – рассказывает экскурсовод, кандидат исторических наук Евгений Масловский.

В Минске десятки зданий с такими табличками. В основном, это представители довоенной архитектуры.

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Проспект Независимости – от Главпочтамта до площади Победы – претендент на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из последних грандиозных ансамблей мировой «неоклассики» требовал широкого размаха.

«Послевоенный Минск и его проспект проектировался на 500 тысяч жителей. Архитекторы тогда предлагали камерной ширины проспект. А первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии (1938-1947) Пантелеймон Кондратьевич Пономоренко спросил: «А какой ширины Невский проспект?» Ему говорят: «48 метров». – «Вот и мы будем делать 48 метров». И смотрите: у нас по 12 метров тротуары, где вы такие тротуары видели?» – рассказывает Юрий Градов, заслуженный архитектор БССР, лауреат Ленинской премии в области архитектуры.

Вдохновленные Невским, венецианские палаццо, портики и колоннады есть на Первом минском проспекте. И много парков и скверов. Минск стал одним из самых зеленых городов СССР. Город-сад. Здания невысокой постройки «в один карниз». Акцент на главный элемент в послевоенном архитектурном ансамбле – мирное небо.





Юрий Градов – заслуженный архитектор БССР, лауреат Ленинской премии в области архитектуры за мемориальный ансамбль «Хатынь». Выпускник московского архитектурного института начинал свою карьеру в белорусской столице в 1960-м и многие знаковые объекты в городе спроектировал он: здание Министерства иностранных дел, станции метро «Площадь Ленина» и «Немига», выставочный павильон ВДНХ БССР – первое стеклянное здание в стране, которое профессор лондонского университета в своем материале назвал «Ваш Гагарин».

Юрий Михайлович руководил авторским коллективом в 70-е во время реконструкции Минска и создания второго столичного проспекта – ныне Победителей. Самый главный посыл новой артерии города – разбег водно-зеленого диаметра.

«Водно-зеленый диаметр – это одна из фишек центра города. Во всяком случае, это у нас одна из лучших магистралей», – рассказывает Юрий Градов, заслуженный архитектор БССР, лауреат Ленинской премии в области архитектуры.

И в 90 лет Юрий Градов работает над новыми проектами. Вместе со скульптором Константином Селихановым (внуком автора «Непокоренного человека» в «Хатыни)» в квартале с современной застройкой придумали несколько модных проектов.





В жилом квартале «Новая боровая» творческий дуэт расположил арт-объекты прямо на перекрестках. На одном: мужчина в нательной майке на стремянке закручивает лампочку в небо.





А на другом перекрестке «Вверх». Никакой бронзы. Объекты – из пластобетона. Легкий материал, который открыл новый горизонт в благоустройстве Минска. Задумку произведения объясняет сам автор: «Республика у нас в полете. Она процветает. Невзирая ни на что, мы летим к своей цели. И над нами всегда чистое небо».





В Минске заметно все больше появляется арт-объектов. А некоторые произведения искусства из музеев выросли и стали украшением городского пространства. Автор бронзовых «Птиц» на проспекте Победителей – скульптор Максим Петруль.

Максим Петруль поясняет: «Эта скульптура – некие два начала, оберегающие свое же продолжение. Пластически выражено через такие плавные формы, напоминающие нам чем-то крылья или пальцы».





Другое художественное произведение «Птицы» находится в коллекции Национального художественного музея, в городе-побратиме Минска Чанчунь, и отмечено различными наградами жюри международных конкурсов. Его первая работа – 10-тонное произведение «Элефантус», установлена в парке международной скульптуры в Фучжоу в Китае. Тогда скульптору из Минска было 25, он попал в топ-50 из двух тысяч претендентов. Философ-скульптор выбирает язык, который понятен людям во всем мире. Без образов людей, простые формы и сложные смыслы. Максим цитирует Конфуция и через пластилин, металл и бронзу, рассуждает о тех вещах, которые нельзя потрогать.





«Меня волнуют общечеловеческие темы: рождение, смерть, организация Вселенной, теория большого взрыва, если хотите. Вот об этих дуальных категориях, такие как мужчина и женщина, горячее и холодное, день и ночь, жизнь и смерть. Об этом мое творчество», – рассказывает скульптор и художник Максим Петруль.

Птица уже из серии «Контр-элимал» с фирменным замком автора установлена на проспекте Дзержинского – подарок столице к 955-летию. Три тонны бронзы и сложнейшая конструкция, чтобы удержать этот вес. Произведение в семь раз меньше по размерам находится в собрании Национального центра современных искусств. Это еще один пример того, как музейные экспонаты становятся произведениями искусства городского формата в Минске.