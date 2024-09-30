Крути педали: почему в Беларуси все чаще используют велосипеды?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждый год этот вид транспорта интересует жителей Беларуси все больше и больше. Велодвижение в республике набирает популярность, городская инфраструктура развивается, а для любителей двухколесного транспорта даже проходят недели велотуризма.

Горные, шоссейные, гибридные, гравийные – каких только вариантов двухколесного транспорта не существует сегодня. Но как не ошибиться с выбором? Ответ на этот вопрос знают специалисты. Консультанты в веломагазинах – практики.

Тимофей знает все о двухколесном транспорте, поэтому каждый день помогает подобрать идеальный велик любителям спорта.

«Очень полюбил это дело. Действительно, понял, что многое потерял в жизни, поскольку ранее не занимался. И на сегодняшний день имею уже три велосипеда разных классов. Участвовал в соревнованиях», – рассказывает специалист.

О горном велосипеде слышали все. У него широкие покрышки и хорошая амортизация. Но частая ошибка покупателей выбирать «горник» для города. Ехать, он, конечно, будет. Но всех ста процентов своей силы не покажет. Такой вариант отлично подходит для кросс-кантрийных соревнований. Пересеченной местности с крутыми спусками и затяжными подъемами он преодолеет запросто.





Для городских поездок все же идеален гибридный велосипед. Он забрал проходимость у «горника», а легкость и скорость – у шоссейника. Плюс ко всему, он бывает с разной высотой рамы: как для мужчин, так и для женщин.





А скоростной шоссейный подойдет для ровной поверхности. Покрышка в нем тонкая и без протектора. Но хит продаж не он, а его сосед по витрине – гравийный велосипед. Из-за популярности стоимость на них значительно выше.

Директор велогипермаркета Тимофей Савеленко рассказывает: «Их называют «грэвлы», «гравлы». Хотят приобрести сейчас эту модель, откровенно говоря, все. Руль, как у шоссейного. А покрышки больше даже к горному варианту, то есть, такие потолще, агрессивнее».

Такой велосипед – супервариативный и универсальный. На нем и на прогулку в парк хорошо, и в дальнюю поездку.





Двухколесные «машины» особенно привлекают работников заводов. Ежедневно через проходную предприятий проходят пятнадцать тысяч человек. Посчитать тех, кто добирается до работы на велосипеде, несложно. На парковке около шестидесяти двухколехсных машин. Среди владельцев велосипедов и Сергей Геннадьевич Кульгавый. По утрам спортсмен-любитель, а днем – начальник на Минском тракторном заводе. Работа у него умственная, практически сидячая. Но образ жизни ведет активный. Даже в дождь передвигается на велосипеде. И офисная профессия не проблема – переодеться можно на работе. Дождь только освежает, а расстояние – полезная нагрузка.





Сергей Кульгавый согласился провести эксперимент – соревнование со скоростью автомобиля. Результат поразил: дорога на разных транспортах заняла почти одинаковое время. Велосипед приехал всего на 30 секунд позже. Да и гораздо дешевле обошлась такая поездка.





На своем двухколесном друге велосипедист-любитель ездит не только на работу, но и в походы. Повесил на багажник палатку и спальник – и вперед на выходные в лес. Велосезон Сергей открывает в плюс пять градусов.