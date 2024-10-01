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«Вести бизнес — значит постоянно пробовать новое». Тестируем смарт-часы вместе с бизнес-вумен
01.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Стремление постоянно пробовать что-то новое и необычное — то, что отличает креативного и энергичного предпринимателя. Ведь любому бизнесу для развития нужно идти в ногу со временем и постоянно обновляться. Поэтому мы предложили собственникам нескольких проектов протестировать новинку —
Первой удалось опробовать новые часы Арине Головченко — основательнице школы плавания и фридайвинга в Минске. Она поделилась своими впечатлениями от нового гаджета, который стал для нее не только стильным аксессуаром, но и помощником в делах и тренировках.
Арина — действующая чемпионка Беларуси по фридайвингу в дисциплине DNF (ныряние без ласт). В Минске она основала школу Free.and.Dive, где успешно обучает детей и взрослых красиво плавать и нырять, в группах и индивидуально. А очень активных учеников приглашает в специальные туры по фридайвингу в живописных локациях.
Наполняемость группы — уже 200%
- Моя школа работает с 2021 года, тогда она была единственной в Минске. И, конечно, с тех пор бизнес серьезно менялся и не один раз. Еще два года назад я вела несколько групп с заполняемостью 70−80%. И это считалось абсолютно нормальным, ведь в течение года люди болеют, уезжают в отпуск, могут быть заняты и не приходить на занятия в некоторые дни. Но сейчас спрос вырос в разы — заполняемость подпрыгнула до 200%. Количество учеников выросло почти в три раза! Я столкнулась с вызовом быстрого роста.
Сейчас не набираю новых учеников — так будет до конца года. Но в сезоне 2025−26 года планирую расширение с привлечением других тренеров, которых я предварительно обучу своим методикам.
Быстро развить бизнес и сделать школу фридайвинга популярнее Арине удалось благодаря открытости новым практикам и решениям. Девушка уверена, что новаторство — одно из ключевых свойств любого предпринимателя.
— Я видела, что на меня подписано много людей из разных стран. Разумеется, они не могут лично прийти в бассейн в Минске. Но при этом у них огромное желание учиться. Я запустила возможность онлайн-обучения: почему бы не проводить тренировки дистанционно? Для меня это тоже что-то новое, всегда открыта нестандартным решениям. И получилось! У меня есть ученики по всему миру: они записывают занятия на видео, а я даю обратную связь и выстраиваю тренировочный план.
«Жизнь уже не будет такой, как прежде»
Еще одно новшество, которое Арина внедрила в бизнес, — углубленный подход к самой сути фридайвинга. Ведь это не только про технику плавания и задержку дыхания.
— На самом деле фридайвинг тесно связан с психологическим состоянием человека, его мироощущением. Я стала гораздо больше внимания уделять эмоциональному состоянию спортсменов, настрою.
Результатом желания углубиться в психологические аспекты тренировок стал проект «Freedive. You». Его ключевой посыл в том, чтобы через фридайвинг менять свою жизнь и открывать внутренний мир.
— Я считаю, что люди, которые хотят научиться плавать в открытом море или океане, уже герои. Ведь они действительно готовы к чему-то новому, интересному. И после этого их жизнь уже не будет такой, как прежде.
— Я увидела, как много дополнительных направлений может быть в моем деле. Можно создавать уникальные предложения для своих учеников — собирать их вместе и отправляться нырять в самые красивые локации мира. Например, мы сейчас готовимся к выезду на Мальдивы.
Еще через несколько недель у нас будет тур в Дом дельфинов в Египте. Я была там много раз, но каждый раз со слезами на глазах — это так чудесно!
Когда ты видишь счастливые глаза своих ребят после встречи с подводным миром, понимаешь, какой труд стоит за этим. И это прекрасно!
«Мой максимум на диване — два часа»
Арина признается, что график у нее — плотный. Она либо в бассейне, либо готовится к очередной большой поездке.
— Многие мне говорят: «Ты же можешь уйти, нанять тренеров и заниматься своими делами». Но я действительно получаю от этого удовольствие! Мне нравится сам тренировочный процесс. Я не могу от этого отказаться. Все-таки работа только ради прибыли не приносит счастья.
— При этом я понимаю, что меняться и пробовать новое придется. Школа будет развиваться, масштабироваться. Поэтому все не может быть связано только со мной. Постепенно я буду делегировать все больше, а на себя забирать управленческие функции.
Несмотря на высокий спрос на занятия, два дня в неделю девушка обязательно выделяет для себя и семьи. Это важно, чтобы сохранять энергию для дальнейшего развития.
— Кое-что новое, что я пробую именно для себя, — нахождение в полной тишине. Это меня заряжает.
В выходные максимум, что могу себе позволить, — поплавать для себя или выйти на пробежку. Для меня очень важно активно проводить время. Не могу я лежать на диване — два часа это максимум.
Наверное, именно из желания постоянно быть в движении и знакомиться с чем-то новым я и захотела протестировать HUAWEI WATCH GT 5 PRO одной из первых в Беларуси.
Арина поделилась своими впечатлениями после нескольких дней использования гаджета.
— Мне очень понравилось точное отслеживание физического и эмоционального состояния. В часах много данных. И для спортсменов это и правда важная информация. При этом подача ее максимально понятная и простая. Приятно заполнять круги активности — классное ощущение выполненной задачи. Также могу отметить качественные пульсовые измерения даже под водой.
Понравился симпатичный циферблат, который не отвлекал от занятий. При желании я могу его поменять и сделать, наоборот, более ярким и броским, если мне вдруг захочется.
Часы достаточно легкие, на руке почти не ощущаются. Это тоже оценит любой спортсмен, который посвящает тренировкам много времени.
Когда я плавала на тренировке, происходило четкое измерение отрезков. Можно было расслабиться, не считать, сколько ты проплыл. И сразу можно оценивать свои показатели. На экране видно, например: дистанция 100 метров, средний пульс, глубина. И что было приятно, часы предложили рассчитать положенное время для восстановления. Конечно, я попробовала. Очень приятная забота!
Использование смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 PRO стало для меня чудесным опытом. Я была удивлена тем, как они помогают мне не только следить за физическими показателями, но и оценивать свое эмоциональное состояние. Пробовать новое всегда интересно. Эти часы вдохновили меня больше рассказывать о состоянии фридайвера, о важных показателях для пловцов. Теперь я чувствую себя еще более уверенно и осознанно, что особенно важно в моей работе.
* HUAWEI WATCH GT 5 PRO не является медицинским устройством. Все данные, полученные в результате использования, не могут использоваться для постановки диагноза и лечения.
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Стремление постоянно пробовать что-то новое и необычное - то, что отличает креативного и энергичного предпринимателя. Ведь любому бизнесу для развития нужно идти в...
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