«Вести бизнес — значит постоянно пробовать новое». Тестируем смарт-часы вместе с бизнес-вумен

Источник материала: ProBusiness





Стремление постоянно пробовать что-то новое и необычное — то, что отличает креативного и энергичного предпринимателя. Ведь любому бизнесу для развития нужно идти в ногу со временем и постоянно обновляться. Поэтому мы предложили собственникам нескольких проектов протестировать новинку — смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 PRO , которые привлекают к себе внимание не только элегантным дизайном, но и способны обеспечить комплексный мониторинг параметров организма.

Первой удалось опробовать новые часы Арине Головченко — основательнице школы плавания и фридайвинга в Минске. Она поделилась своими впечатлениями от нового гаджета, который стал для нее не только стильным аксессуаром, но и помощником в делах и тренировках.

Арина — действующая чемпионка Беларуси по фридайвингу в дисциплине DNF (ныряние без ласт). В Минске она основала школу Free.and.Dive, где успешно обучает детей и взрослых красиво плавать и нырять, в группах и индивидуально. А очень активных учеников приглашает в специальные туры по фридайвингу в живописных локациях.

Новинку — смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 PRO — Арина тестирует всего несколько дней. Однако с первых секунд девушке понравился стильный дизайн девайса. — Дизайн часов просто потрясающий! Сочетание белой керамики и золотистых элементов из титана выглядит элегантно. Тактильно приятные материалы. Экран защищен сапфировым стеклом, а оно достаточно прочное. Часы отлично подходят для любого образа. Я могу сочетать их со строгим жакетом или элегантным платьем. Интересно, что с помощью персонализации циферблатов можно выбрать именно тот, который соответствует моему настроению.



Наполняемость группы — уже 200%

- Моя школа работает с 2021 года, тогда она была единственной в Минске. И, конечно, с тех пор бизнес серьезно менялся и не один раз. Еще два года назад я вела несколько групп с заполняемостью 70−80%. И это считалось абсолютно нормальным, ведь в течение года люди болеют, уезжают в отпуск, могут быть заняты и не приходить на занятия в некоторые дни. Но сейчас спрос вырос в разы — заполняемость подпрыгнула до 200%. Количество учеников выросло почти в три раза! Я столкнулась с вызовом быстрого роста.





Сейчас не набираю новых учеников — так будет до конца года. Но в сезоне 2025−26 года планирую расширение с привлечением других тренеров, которых я предварительно обучу своим методикам.

Арина уделяет тренировкам большую часть своего времени. Она плавает и ныряет в бассейне, а также составляет компанию мужу на пробежках. Поэтому самое главное для девушки в новых часах HUAWEI WATCH GT 5 PRO — множество режимов тренировок. — Я даже была немного в шоке, сколько их тут! От всем понятных бега и велоспорта до гольфа и — ура! — фридайвинга. Часы идеально считывают глубину погружения, точно определяют отрезки при плавании. Я могу сосредоточиться на дыхании и технике. Есть классная мотивирующая функция — круги активности. Их желательно каждый день «закрывать» — это норма активности, которая нужна для нормального самочувствия.

Часам присвоен класс водостойкости IP69K. С ними можно нырять, причем на глубину до 40 метров! Для фридайвера — это идеальный гаджет, с которым без опаски можно погружаться.



Быстро развить бизнес и сделать школу фридайвинга популярнее Арине удалось благодаря открытости новым практикам и решениям. Девушка уверена, что новаторство — одно из ключевых свойств любого предпринимателя.

— Я видела, что на меня подписано много людей из разных стран. Разумеется, они не могут лично прийти в бассейн в Минске. Но при этом у них огромное желание учиться. Я запустила возможность онлайн-обучения: почему бы не проводить тренировки дистанционно? Для меня это тоже что-то новое, всегда открыта нестандартным решениям. И получилось! У меня есть ученики по всему миру: они записывают занятия на видео, а я даю обратную связь и выстраиваю тренировочный план.

Практически ежедневно Арина проводит по много часов на тренировках в бассейне. Поэтому особенно оценила мощную батарею: HUAWEI WATCH GT 5 PRO 46 мм работают до двух недель без подзарядки, а версия в корпусе 42 мм — до 7 дней. — Много активности: плаваю, ныряю, бегаю, работаю в бассейне с учениками. Конечно, в эти моменты у меня нет возможности сидеть у розетки. Поэтому очень здорово, что часы действительно долго держат заряд. Даже учитывая, что я активно использовала их для мониторинга тренировок.



«Жизнь уже не будет такой, как прежде»

Еще одно новшество, которое Арина внедрила в бизнес, — углубленный подход к самой сути фридайвинга. Ведь это не только про технику плавания и задержку дыхания.





— На самом деле фридайвинг тесно связан с психологическим состоянием человека, его мироощущением. Я стала гораздо больше внимания уделять эмоциональному состоянию спортсменов, настрою.

Арина признается, что для нее лучший способ справляться со стрессом — оказаться в воде. И, в основном, девушке достаточно хорошего заплыва, чтобы прийти в себя. — Но функцию оценки эмоционального состояния на HUAWEI WATCH GT 5 PRO я тоже оценила. Она помогает отслеживать уровень стресса, дает возможность осознанно подходить к своему эмоциональному состоянию. Если показатели говорят о напряжении, то часы рекомендуют дыхательные упражнения. Это приятно — заботятся.



Результатом желания углубиться в психологические аспекты тренировок стал проект «Freedive. You». Его ключевой посыл в том, чтобы через фридайвинг менять свою жизнь и открывать внутренний мир.

— Я считаю, что люди, которые хотят научиться плавать в открытом море или океане, уже герои. Ведь они действительно готовы к чему-то новому, интересному. И после этого их жизнь уже не будет такой, как прежде.





— Я увидела, как много дополнительных направлений может быть в моем деле. Можно создавать уникальные предложения для своих учеников — собирать их вместе и отправляться нырять в самые красивые локации мира. Например, мы сейчас готовимся к выезду на Мальдивы.





Еще через несколько недель у нас будет тур в Дом дельфинов в Египте. Я была там много раз, но каждый раз со слезами на глазах — это так чудесно!

В перспективе — тур с фридайвингом на Маврикий. Там очень рассчитываем застать китов.

Когда ты видишь счастливые глаза своих ребят после встречи с подводным миром, понимаешь, какой труд стоит за этим. И это прекрасно!





«Мой максимум на диване — два часа»

Арина признается, что график у нее — плотный. Она либо в бассейне, либо готовится к очередной большой поездке.

— Многие мне говорят: «Ты же можешь уйти, нанять тренеров и заниматься своими делами». Но я действительно получаю от этого удовольствие! Мне нравится сам тренировочный процесс. Я не могу от этого отказаться. Все-таки работа только ради прибыли не приносит счастья.

— При этом я понимаю, что меняться и пробовать новое придется. Школа будет развиваться, масштабироваться. Поэтому все не может быть связано только со мной. Постепенно я буду делегировать все больше, а на себя забирать управленческие функции.

Следить за состоянием организма и здоровьем — тоже важная часть работы тренера и тем более фридайвера. Поэтому Арине было особенно важно, чтобы HUAWEI WATCH GT 5 PRO хорошо справлялись с мониторингом показателей организма. — В часах есть система HUAWEI TruSense. И могу сказать — она обеспечивает невероятно точный мониторинг моих показателей здоровья: пульс, сердцебиение, уровень кислорода в крови. Это помогает мне лучше понимать свое состояние и поддерживать баланс во время интенсивных тренировок.



Несмотря на высокий спрос на занятия, два дня в неделю девушка обязательно выделяет для себя и семьи. Это важно, чтобы сохранять энергию для дальнейшего развития.

— Кое-что новое, что я пробую именно для себя, — нахождение в полной тишине. Это меня заряжает.

В выходные максимум, что могу себе позволить, — поплавать для себя или выйти на пробежку. Для меня очень важно активно проводить время. Не могу я лежать на диване — два часа это максимум.

Наверное, именно из желания постоянно быть в движении и знакомиться с чем-то новым я и захотела протестировать HUAWEI WATCH GT 5 PRO одной из первых в Беларуси.





Арина поделилась своими впечатлениями после нескольких дней использования гаджета.

— Мне очень понравилось точное отслеживание физического и эмоционального состояния. В часах много данных. И для спортсменов это и правда важная информация. При этом подача ее максимально понятная и простая. Приятно заполнять круги активности — классное ощущение выполненной задачи. Также могу отметить качественные пульсовые измерения даже под водой.

Понравился симпатичный циферблат, который не отвлекал от занятий. При желании я могу его поменять и сделать, наоборот, более ярким и броским, если мне вдруг захочется.

Часы достаточно легкие, на руке почти не ощущаются. Это тоже оценит любой спортсмен, который посвящает тренировкам много времени.





Когда я плавала на тренировке, происходило четкое измерение отрезков. Можно было расслабиться, не считать, сколько ты проплыл. И сразу можно оценивать свои показатели. На экране видно, например: дистанция 100 метров, средний пульс, глубина. И что было приятно, часы предложили рассчитать положенное время для восстановления. Конечно, я попробовала. Очень приятная забота!

Использование смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 PRO стало для меня чудесным опытом. Я была удивлена тем, как они помогают мне не только следить за физическими показателями, но и оценивать свое эмоциональное состояние. Пробовать новое всегда интересно. Эти часы вдохновили меня больше рассказывать о состоянии фридайвера, о важных показателях для пловцов. Теперь я чувствую себя еще более уверенно и осознанно, что особенно важно в моей работе.

Смарт-часы серии Huawei Watch GT 5 можно найти в сетях «Электросила», «5 элемент», 21vek, «Алло», «На Связи», МТС и А1. Рекомендованные розничные цены: Базовая модель Huawei Watch GT 5 46 мм — 749 рублей;

Версии часов Huawei Watch GT 5 41 мм (с плетеным, кожаным и ремешком из фторэластомера) — 749 рублей, с ремешком миланского плетения — 849 рублей;

Модель Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм с ремешком из фторэластомера — 999 рублей, с титановым браслетом — 1399 рублей;

Смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм появятся в продаже позже. Рекомендованная розничная цена на версию с ремешком из фторэластомера — 1199 рублей, а с керамическим браслетом — 1499 рублей. Для покупателей по 28 октября предусмотрен бонус — беспроводные наушники FreeBuds 6i в подарок или за 10 копеек. Наличие конкретных моделей и версий уточняйте в местах продаж.

* HUAWEI WATCH GT 5 PRO не является медицинским устройством. Все данные, полученные в результате использования, не могут использоваться для постановки диагноза и лечения.