Первый белорусский контейнер прибыл из Китая по Северному морскому транспортному коридору

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь прибыл первый контейнер по маршруту Северного морского транспортного коридора . Он организован совместно с «Росатомом» и сделал логистику дешевле и быстрее. Как прошел тестовый рейс, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.



В логистическом центре Могилева принимают исторический груз – первый белорусский контейнер, пересекший океан по Северному морскому коридору. Водитель Петр Босак в этом деле тоже первопроходец: вывозил груз из порта Санкт-Петербурга. Говорит, пришлось понервничать.

«Это было волнительно чуть-чуть. Потому что в первый раз. У нас в Беларуси все намного проще. А там были сложности», – поделился водитель большегруза Петр Босак.

До того как выехать из Петербурга, по воде контейнер прошел 14 тысяч километров. Вышел из Шанхая и обогнул территорию России по морям Тихого и Северного Ледовитого океана. Всего в арктических водах он пробыл 35 дней.



Для обкатки Северного коридора груз выбрали относительно легкий – всего пять тонн. Внутри контейнера – товары народного потребления и садовый инвентарь. Транзит прошел спокойно и без сюрпризов. В будущем объемы могут вырасти до тысяч таких контейнеров в месяц.

Уже есть договоры на сотни поставок – это продукты пищевой и легкой промышленности, детали станков и другие товары. Привлекает предпринимателей цена и скорость: путь на треть дешевле и на 40% быстрее аналогов.

«Сейчас есть возможность доставки железной дорогой – через территорию Казахстана, Российской Федерации в Республику Беларусь, либо напрямую – через территорию Российской Федерации. Срок доставки железной дорогой составляет где-то порядка 60 дней, соответственно, по времени это уже не конкурентно с Северным морским путем», – отметил ведущий логистик отдела обеспечения транспортно-экспедиционной деятельности белорусского логистического оператора Антон Прохоцкий.

Есть в таком маршруте и нюансы: он открыт только с апреля по октябрь. Зимой моря замерзают, а льды серьезно мешают транспортировке. Но бизнес это не пугает.

«Команда предприятия готова оказать логистическую доставку груза как из Республики Беларусь в Китай, так и из Китая в Республику Беларусь для всех субъектов хозяйствования. Есть график, есть возможность спланировать отгрузку, есть возможность планировать свой бизнес. Это говорит о том, что есть стабильность. А стабильность – это развитие», – подчеркнул первый заместитель генерального директора белорусского логистического оператора Александр Скачковский.