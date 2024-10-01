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Трудовые пенсии повышены. Какие еще изменения вступили в силу 1 октября в Беларуси?
01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые правила для индивидуальных предпринимателей и ремесленников, повышение пенсий и обновленные условия обмена валют вступают в силу 1 октября в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Правила в обменниках стали строже. Так, банкам теперь запрещено указывать разную информацию о курсах валют в разных местах пункта обмена. Также они получили право не принимать редкие валюты. Речь о тех деньгах, спрос на которые низок. Доллара и евро новые правила не касаются.
Пенсионеры Беларуси
Изменения с этого месяца коснутся и индивидуальных предпринимателей. Теперь стать ими смогут лишь те, чье занятие есть в специальных списках. Их разработали законотворцы Беларуси. Индивидуальные предприниматели смогут заниматься торговлей, общепитом, ремонтом авто и мотоциклов, перевозками, фото- и видеосъемкой и другими видами деятельности.
А вот из списка исключили, например, оказание юридических услуг. Те, чья работа не попадает в перечень, должны будут зарегистрироваться как юрлицо или уйти в наем. Обновили и разрешенные виды деятельности для ремесленников. В него не попали изготовление мыла или свечей. Индивидуальных предпринимателей в Беларуси обязали получить электронную подпись. В стране отменили подачу бумажных налоговых деклараций.
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Для индивидуальных предпринимателей и ремесленников обновлены списки разрешенных видов деятельности.
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