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Трудовые пенсии повышены. Какие еще изменения вступили в силу 1 октября в Беларуси?

01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Трудовые пенсии повышены. Какие еще изменения вступили в силу 1 октября в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новые правила для индивидуальных предпринимателей и ремесленников, повышение пенсий и обновленные условия обмена валют вступают в силу 1 октября в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Правила в обменниках стали строже. Так, банкам теперь запрещено указывать разную информацию о курсах валют в разных местах пункта обмена. Также они получили право не принимать редкие валюты. Речь о тех деньгах, спрос на которые низок. Доллара и евро новые правила не касаются.

Пенсионеры Беларуси увидят прибавку на счетах. Выплаты для них выросли по указу президента на 5%. Средний размер пенсии составит 852 белорусских, или почти 25 тысяч российских рублей.

«Увеличиваются все виды трудовых пенсий. Это пенсии по возрасту, за выслугу лет, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности. У каждого пенсионера будет свое увеличение. Размер увеличения будет зависеть от продолжительности стажа, величины заработка, который был учтен при назначении пенсий, а также возможных доплат к пенсии. Сегодня у нас в стране получателями трудовых пенсий являются 2,3 миллиона человек», – рассказала пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси Ольга Штин.

Изменения с этого месяца коснутся и индивидуальных предпринимателей. Теперь стать ими смогут лишь те, чье занятие есть в специальных списках. Их разработали законотворцы Беларуси. Индивидуальные предприниматели смогут заниматься торговлей, общепитом, ремонтом авто и мотоциклов, перевозками, фото- и видеосъемкой и другими видами деятельности.

А вот из списка исключили, например, оказание юридических услуг. Те, чья работа не попадает в перечень, должны будут зарегистрироваться как юрлицо или уйти в наем. Обновили и разрешенные виды деятельности для ремесленников. В него не попали изготовление мыла или свечей. Индивидуальных предпринимателей в Беларуси обязали получить электронную подпись. В стране отменили подачу бумажных налоговых деклараций.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Для индивидуальных предпринимателей и ремесленников обновлены списки разрешенных видов деятельности.
 
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