На Марс отправятся тысячи кораблей Starship, Илья Суцкевер прилекает $ 1 млрд для нового стартапа. Новости мирового бизнеса за сентябрь 2024 года

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за сентябрь 2024 года.

Марк Цукерберг вступает в клуб миллиардеров с состоянием в $ 200 млрд

Марк Цукерберг, генеральный директор Meta Platforms, вошел в элитный клуб с состоянием в $ 200 млрд, став четвертым по богатству человеком в мире. Согласно последним данным Bloomberg’s Billionaire Index, его личное состояние увеличилось на $ 73,4 млрд в 2024 году и достигло $ 201 млрд.



Источник: theblueprint.ru

На данный момент к эксклюзивной группе лиц с состоянием свыше $ 200 млрд принадлежат всего четыре человека. На первом месте находится генеральный директор Tesla и X Илон Маск, с состоянием в $ 272 млрд. Второе место занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье богатство оценивается в $ 211 млрд, а за ним идет генеральный директор люксового бренда LVMH Бернар Арно с $ 207 млрд. Цукерберг присоединился к ним, занимая четвертую позицию. Большая часть состояния Цукерберга вложена в акции Meta Platforms, что сыграло ключевую роль в его финансовом успехе. В 2024 году акции компании выросли почти на 64%, что добавило миллиарды к его состоянию. Цукерберг продолжает развивать компанию, делая ставки на технологии искусственного интеллекта. Выступая на ежегодном мероприятии Meta Connect 2024, он подчеркнул, что Meta AI на пути к тому, чтобы стать самым популярным виртуальным помощником в мире.

На Марс отправятся корабли Starship компании SpaceX

SpaceX объявила о планах запустить около пяти беспилотных кораблей Starship на Марс в течение ближайших двух лет. Если все полеты будут успешны, это станет важным шагом к отправке первых людей на Красную планету. В случае удачных посадок пилотируемые миссии могут стартовать уже через четыре года, однако любые технические сложности могут отсрочить этот срок еще на два года.



Источник: SpaceX / Global Look Press

Путешествие с Земли на Марс возможно только раз в два года, когда планеты находятся в особом расположении, позволяющем осуществлять полеты с минимальными затратами энергии. Это создает дополнительные сложности в подготовке миссий, так как любая ошибка или задержка могут привести к необходимости ожидания следующего окна для полета. Однако такое редкое окно возможностей также рассматривается как защитный механизм, делающий Марс относительно изолированным от потенциальных катастроф на Земле.

Независимо от результатов первых миссий, SpaceX планирует увеличить количество отправляемых кораблей. Компания видит перед собой амбициозную цель — сделать полеты на Марс доступными для всех, кто мечтает стать космическим путешественником. Возможность отправиться на Красную планету будет не только для профессиональных астронавтов, но и для обычных людей, будь то отдельные энтузиасты или целые семьи. Амбиции SpaceX выходят далеко за пределы единичных миссий на Марс. Основатель компании Илон Маск не раз подчеркивал, что главная цель — сделать человечество «многопланетным видом», обеспечив его выживание в случае глобальных катастроф на Земле. Вопрос о том, сможет ли человечество стать устойчиво многопланетным, остается одним из ключевых в научных и общественных дискуссиях.

Стартап Safe Superintelligence, созданный Ильей Суцкевером, привлек $ 1 млрд

Safe Superintelligence (SSI) — стартап, основанный бывшим ведущим ученым OpenAI Илей Суцкевером, привлек инвестиции в размере $ 1 млрд для разработки мощных и безопасных систем искусственного интеллекта (ИИ), которые будут кратно превосходить человеческие способности. Согласно данным, предоставленным Reuters, эти средства позволят компании ускорить научные исследования и разработки, а также привлечь ведущих специалистов в области ИИ.



Источник: Jim Wilson / The New York Times

Илья Суцкевер, один из ключевых разработчиков мощных языковых моделей, таких как GPT-3, известен своим вкладом в развитие ИИ в OpenAI. Однако, несмотря на огромный потенциал сверхмощных систем искусственного интеллекта, Суцкевер предупреждает о рисках, связанных с их неконтролируемым развитием. SSI ставит перед собой задачу разработки технологий, которые не только превзойдут человеческие возможности, но и будут гарантированно безопасными для общества. Компания планирует использовать полученные средства для создания собственных исследовательских центров, а также для расширения уже существующей команды специалистов. В контексте растущего интереса к криптовалютам и децентрализованным технологиям, нельзя не отметить, что SSI также изучает возможность интеграции блокчейн-технологий в свои системы AI. Это может стать ключевым фактором в обеспечении прозрачности и надежности работы сверхмощных систем искусственного интеллекта.

Telegram усиливает меры по борьбе с преступной деятельностью на платформе

Telegram идет на новые уступки в отношении безопасности и конфиденциальности пользователей после ареста ее основателя и генерального директора Павла Дурова во Франции в прошлом месяце.



Источник: pixabay.com

После ареста, связанного с использованием Telegram для незаконной деятельности, руководство компании заявило, что ее основателю Павлу Дурову «нечего скрывать» и что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления». Однако через две недели Дуров признал, что стремительный рост числа пользователей создал проблемы, которые злоумышленники могли использовать для незаконных действий на платформе. В ответ на эти вызовы Telegram начал вносить изменения, чтобы ограничить преступную активность на платформе. В посте в своем приложении, опубликованном в понедельник, Павел Дуров сообщил, что Telegram обновил свои условия предоставления услуг и политику конфиденциальности. Одним из главных нововведений стало решение передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила платформы, властям по «законным запросам». Компания пообещала публиковать квартальные отчеты о прозрачности, раскрывающие, какие данные были переданы правоохранительным органам.

Одной из проблем Telegram стал его мощный механизм поиска, который позволяет пользователям находить общедоступные каналы и ботов. Как отметил Дуров, этой функцией злоупотребляли для продажи незаконных товаров и услуг. В ответ на это команда Telegram, используя искусственный интеллект, начала активно выявлять и удалять «проблемный контент». «Если вам удастся найти что-то небезопасное или незаконное, пожалуйста, сообщите об этом через @SearchReport,» — призвал Дуров. Несмотря на введение новых мер, Telegram не ответил на запрос о том, сколько контента было удалено и привело ли это к блокировке каналов или аккаунтов. Однако компания продолжает настаивать на том, что ее поиск предназначен для поиска друзей и новостей, а не для незаконной торговли.

Пока остается неясным, как решение Telegram о сотрудничестве с правоохранительными органами повлияет на продолжающееся французское расследование, связанное с использованием платформы для незаконной деятельности. Однако уже очевидно, что компания делает шаги в сторону более жесткого регулирования и увеличения прозрачности в своей работе.

США решили запретить китайское и российское ПО в автомобилях с интернетом

США опасаются слежки за водителями и сбора информации через программное обеспечение. Кроме того, мера может повлиять на поставки китайских электромобилей, которые представляют угрозу для американских автопроизводителей. США готовятся запретить использование оборудования и программного обеспечения китайского и российского производства в некоторых автомобилях, сообщили источники Bloomberg и Reuters.

Речь идет о машинах, в которых есть доступ к интернету и системам навигации, и так называемым connected vehicles, т.е. транспортным средствам, подключенным к специальной системе обеспечения безопасности на дорогах V2X, которая собирает данные о других ТС или пешеходах в радиусе примерно 300 м от автомобиля для выявления потенциальных опасностей. Кроме того, планируется запретить тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и связи между транспортными средствами. Это включает любые решения, которые могут быть использованы для передачи данных или управления автомобилем без участия водителя.

Bloomberg отмечает, что цель этих мер не допустить взлома, отслеживания автомобилей Китаем или Россией или сбора ими данных о водителях. Кроме того, для китайских автопроизводителей могут ввести запрет на продажу в США своей продукции, если в ней будет установлено ПО, подключающееся к интернету.