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Инвестиции для защиты от рисков и роста: рабочие инструменты. Встреча Клуба Про бизнес, 11 октября

01.10.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Фото: probusiness.io
Фото: probusiness.io

Инвестиции и для защиты капитала и для роста бизнеса — какие инструменты в условиях нестабильной внешней среды можно использовать сегодня? 11 октября в Клубе Про бизнес, самом большом официальном сообществе предпринимателей, топов и собственников, состоится большая встреча, на которой мы рассмотрим практические подходы к формированию и управлению финансовым резервом, хеджированию рисков и эффективной работе инвестинструментов.

Перед резидентами и гостями выступят спикеры из Минска и Москвы: Вероника Санкович, заместитель директора по экономике и инвестициям белорусского офиса компании «Айгенис», и Сергей Гришко, финансовый советник российского офиса компании «Айгенис»


Программа встречи:

18:30−19:00 Регистрация, приветственный кофе

19:00−20:00 Узнайте, как инвестиции помогают обеспечить финансовую стабильность и развитие в любой экономической ситуации:

1. Финансовый резерв бизнеса. Как грамотно использовать банковские вклады, облигации, акции и фонды, если уже создана «подушка безопасности»

2. Хеджирование валютных рисков — проверенные способы защиты бизнеса от резких колебаний курсов

3. Выход на рынок капитала — как ваш бизнес может привлечь финансирование через выпуск облигаций и акций

4. Доверительное управление и портфельные инвестиции. Готовые стратегии для тех, кто хочет распределить средства максимально эффективно

5. Международные и локальные рынки: доступ на Белорусскую валютно-фондовую биржу, Московскую и Санкт-Петербургскую биржи, а также возможности внебиржевых сделок для белорусских компаний.

20:00−21:30 Мозговой штурм и нетворкинг

21:30−22:00 Фуршет и неформальное общение

Место: бальный зал отеля «Ренессанс» 

Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.

Партнеры Клуба

АЙГЕНИС


DARKLIGHT

👉🏻Чтобы принять участие во встрече — оформите разовое посещение Клуба (стоимость 210 белорусских рублей)


Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.


BREAKING NEWS! Летом 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН»! Спасибо за доверие!


Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите club@probusiness.io либо +375296228835 (есть Telegram, Viber).

 
Теги: Минск
 
 
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Инвестиции и для защиты капитала и для роста бизнеса - какие инструменты в условиях нестабильной внешней среды можно использовать сегодня? 11 октября в Клубе Про...
 
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