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Инвестиции для защиты от рисков и роста: рабочие инструменты. Встреча Клуба Про бизнес, 11 октября
01.10.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инвестиции и для защиты капитала и для роста бизнеса — какие инструменты в условиях нестабильной внешней среды можно использовать сегодня? 11 октября в
Перед резидентами и гостями выступят спикеры из Минска и Москвы: Вероника Санкович, заместитель директора по экономике и инвестициям белорусского офиса компании
Программа встречи:
18:30−19:00 Регистрация, приветственный кофе
19:00−20:00 Узнайте, как инвестиции помогают обеспечить финансовую стабильность и развитие в любой экономической ситуации:
1. Финансовый резерв бизнеса. Как грамотно использовать банковские вклады, облигации, акции и фонды, если уже создана «подушка безопасности»
2. Хеджирование валютных рисков — проверенные способы защиты бизнеса от резких колебаний курсов
3. Выход на рынок капитала — как ваш бизнес может привлечь финансирование через выпуск облигаций и акций
4. Доверительное управление и портфельные инвестиции. Готовые стратегии для тех, кто хочет распределить средства максимально эффективно
5. Международные и локальные рынки: доступ на Белорусскую валютно-фондовую биржу, Московскую и Санкт-Петербургскую биржи, а также возможности внебиржевых сделок для белорусских компаний.
20:00−21:30 Мозговой штурм и нетворкинг
21:30−22:00 Фуршет и неформальное общение
Место: бальный зал отеля «Ренессанс»
Регистрация на встречу стартует в 18:30. Место проведения: бальный зал на 2-м этаже отеля Ренессанс, Минск, пр-т Дзержинского 1е.
Партнеры Клуба
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Инвестиции и для защиты капитала и для роста бизнеса - какие инструменты в условиях нестабильной внешней среды можно использовать сегодня? 11 октября в Клубе Про...
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