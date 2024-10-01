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В Минске возобновили регистрацию ИП
01.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
С 1 октября 2024 года возобновляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Об этом
Эта новость удивительным образом совпала с началом действия нового
Кстати, за месяц до приостановки регистрации ИП в Минске, на совещании с Советом Министров Александр Лукашенко
Получается, что теперь предприниматели могут спокойно выбирать, как оформлять свою деятельность — в качестве ИП или юрлица, независимо от территории. Плюсы и минусы перехода в частное предприятие мы разобрали
Для регистрации бизнеса специалисты Мингорисполкома рекомендуют воспользоваться электронными услугами и онлайн-сервисами
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С 1 октября 2024 года возобновляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает на своем официальном сайте Управление...
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