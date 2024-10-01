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В Минске возобновили регистрацию ИП

01.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


С 1 октября 2024 года возобновляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает на своем официальном сайте Управление регистрации и лицензирования главного управления юстиции Минского горисполкома.

Эта новость удивительным образом совпала с началом действия нового перечня видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. Напомним, что регистрация ИП в Минске была приостановлена с 17 августа 2021 года, то есть больше трех лет и двух месяцев. На сайте Мингорисполкома сообщалось, что вызвано это техническими проблемами. При этом в Минской и других областях по-прежнему можно было беспрепятственно стать индивидуальным предпринимателем.

Кстати, за месяц до приостановки регистрации ИП в Минске, на совещании с Советом Министров Александр Лукашенко потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых: выработать четкую систему, кто относится к категории ИП, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить.

Получается, что теперь предприниматели могут спокойно выбирать, как оформлять свою деятельность — в качестве ИП или юрлица, независимо от территории. Плюсы и минусы перехода в частное предприятие мы разобрали вот тут.

Для регистрации бизнеса специалисты Мингорисполкома рекомендуют воспользоваться электронными услугами и онлайн-сервисами веб-портала ЕГР (egr.gov.by) либо услугами нотариуса. Городские власти напоминают, что «сроки осуществления электронных услуг максимально сокращены».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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С 1 октября 2024 года возобновляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает на своем официальном сайте Управление...
 
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