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Почтовую марку в честь 10-летия ЕАЭС выпустили в Беларуси
01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почтовую марку «10 лет Евразийскому экономическому союзу» выпустило Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В день выпуска почтовой марки в обращение, 1 октября, на почтамте в Минске, а также в Ереване будут проводиться специальные гашения на конверте «Первый день», отмечается в сообщении.
Тираж марки – 15 тысяч экземпляров. Ее дизайн разработан в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.
Ранее в России в почтовое обращение вышла
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На почтамте в Минске, а также в Ереване пройдут специальные гашения на конверте «Первый день».
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