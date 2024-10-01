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Почтовую марку в честь 10-летия ЕАЭС выпустили в Беларуси

01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почтовую марку «10 лет Евразийскому экономическому союзу» выпустило Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В день выпуска почтовой марки в обращение, 1 октября, на почтамте в Минске, а также в Ереване будут проводиться специальные гашения на конверте «Первый день», отмечается в сообщении.

Тираж марки – 15 тысяч экземпляров. Ее дизайн разработан в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.

Ранее в России в почтовое обращение вышла марка, посвященная 30-летию парламента. Ее тираж 45 тысяч экземпляров, номинал – 30 рублей. В церемонии гашения марки приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.



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Теги: Минск
 
 
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На почтамте в Минске, а также в Ереване пройдут специальные гашения на конверте «Первый день».
 
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