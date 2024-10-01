Почтовую марку в честь 10-летия ЕАЭС выпустили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почтовую марку «10 лет Евразийскому экономическому союзу» выпустило Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В день выпуска почтовой марки в обращение, 1 октября, на почтамте в Минске, а также в Ереване будут проводиться специальные гашения на конверте «Первый день», отмечается в сообщении.

Тираж марки – 15 тысяч экземпляров. Ее дизайн разработан в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией.