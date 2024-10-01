От уголовной до субсидиарной: как предотвратить проблемы с налогами

Источник материала: ProBusiness

От уголовной до субсидиарной ответственности: как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня.

15 октября в ведущем бизнес-сообществе предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес состоится экспертное выступление и сессия вопросов-ответов с Еленой Сапего, партнером и руководитель налоговой практики ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» .

⏰Время: 19:00−21.00

🏢Место: БЦ Campus, ул. Я. Коласа, 73/3, Минск

Обсудим в первой части вечера:

1. Статья 33 Налогового кодекса

2. Камеральные проверки

3. Области контроля и новые налоговых рисков:

«Дробление бизнеса»

Выплаты ИП и плательщикам НПД

Управление иностранными компаниями с территории Беларуси

Продажа «основных» по цене ниже рыночной

Применение льгот при работе «в сельской местности»

Любая «нерыночная» операция

Срок давности по налоговым нарушениям

4. Размер ответственности или сколько стоит «оптимизировать налоги». Лучше, если деньгами!

5. Налоговая безопасность: от соблюдения простых правил до внедрения налогового комплаенса

В финале мы проведем сессию-вопросов и ответов, с рекомендациями от Елены Сапего.



Елена Сапего, фото из личного архива

Елена Сапего, партнёр и руководитель налоговой практики ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги». Практикует с 1992 года. Рекомендована международными юридическими справочниками

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Партнеры Клуба Про бизнес

«Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги»





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