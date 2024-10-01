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От уголовной до субсидиарной: как предотвратить проблемы с налогами
01.10.2024 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
От уголовной до субсидиарной ответственности: как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня.
15 октября в ведущем бизнес-сообществе предпринимателей и собственников
⏰Время: 19:00−21.00
Обсудим в первой части вечера:
1. Статья 33 Налогового кодекса
2. Камеральные проверки
3. Области контроля и новые налоговых рисков:
4. Размер ответственности или сколько стоит «оптимизировать налоги». Лучше, если деньгами!
5. Налоговая безопасность: от соблюдения простых правил до внедрения налогового комплаенса
В финале мы проведем сессию-вопросов и ответов, с рекомендациями от Елены Сапего.
⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день
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Ждем Вас 15 октября!
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От уголовной до субсидиарной ответственности: как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня.
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