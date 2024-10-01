ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

От уголовной до субсидиарной: как предотвратить проблемы с налогами

01.10.2024 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Фото: probusiness.io
Фото: probusiness.io

От уголовной до субсидиарной ответственности: как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня.

15 октября в ведущем бизнес-сообществе предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес состоится экспертное выступление и сессия вопросов-ответов с Еленой Сапего, партнером и руководитель налоговой практики ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги».

Время: 19:00−21.00
🏢Место: БЦ Campus, ул. Я. Коласа, 73/3, Минск

Обсудим в первой части вечера:

1. Статья 33 Налогового кодекса

2. Камеральные проверки

3. Области контроля и новые налоговых рисков:

  • «Дробление бизнеса»
  • Выплаты ИП и плательщикам НПД
  • Управление иностранными компаниями с территории Беларуси
  • Продажа «основных» по цене ниже рыночной
  • Применение льгот при работе «в сельской местности»
  • Любая «нерыночная» операция
  • Срок давности по налоговым нарушениям

4. Размер ответственности или сколько стоит «оптимизировать налоги». Лучше, если деньгами!

5. Налоговая безопасность: от соблюдения простых правил до внедрения налогового комплаенса

В финале мы проведем сессию-вопросов и ответов, с рекомендациями от Елены Сапего.

Елена Сапего
Елена Сапего, фото из личного архива

Елена Сапего, партнёр и руководитель налоговой практики ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги».

Практикует с 1992 года. Рекомендована международными юридическими справочниками

⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Партнеры Клуба Про бизнес

«Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги»


 

АЙГЕНИС


DARKLIGHT

Ждем Вас 15 октября!


BREAKING NEWS! Летом 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От уголовной до субсидиарной ответственности: как предусмотреть наиболее острые риски для компании и собственника сегодня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь стала лидером в СНГ по строительству жилья: как государство помогает многодетным с покупкой квартир?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2024
Mir24.TV Belarus
01.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика