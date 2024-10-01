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Лукашенко принял верительные грамоты от послов девяти государств
01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь открыта для новых идей и нацелена на реализацию самых амбициозных проектов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами девяти государств, передает «МИР 24».
К своей миссии в республике приступили дипломаты из Казахстана, Китая, Сербии, Алжира, Мавритании, Бурунди, Кувейта, Доминиканской Республики и Уругвая. Александр Лукашенко поздравил послов, пожелал им успешной и плодотворной работы в Беларуси, а также предложил создавать общие проекты и развивать экономические связи.
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К своей миссии в республике приступили дипломаты из Казахстана, Китая, Сербии, Алжира, Мавритании, Бурунди, Кувейта, Доминиканской Республики и Уругвая.
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