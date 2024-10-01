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Лукашенко принял верительные грамоты от послов девяти государств

01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко принял верительные грамоты от послов девяти государств
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь открыта для новых идей и нацелена на реализацию самых амбициозных проектов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами девяти государств, передает «МИР 24».

К своей миссии в республике приступили дипломаты из Казахстана, Китая, Сербии, Алжира, Мавритании, Бурунди, Кувейта, Доминиканской Республики и Уругвая. Александр Лукашенко поздравил послов, пожелал им успешной и плодотворной работы в Беларуси, а также предложил создавать общие проекты и развивать экономические связи.

«Сегодня в этом зале впечатляющая дипломатическая география. Здесь собрались близкие по духу люди, объединенные единым стремлением создавать и укреплять связи во благо народов наших стран. В Беларуси всегда рады старым друзьям и новым партнерам, заинтересованным в укреплении и развитии отношений с нашей страной. Точно знаю, для настоящей дружбы не существует расстояний», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко также поздравил китайский народ с праздником: исполнилось 75 лет со дня образования КНР. И попросил посла передать Си Цзиньпину приглашение посетить Беларусь.



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К своей миссии в республике приступили дипломаты из Казахстана, Китая, Сербии, Алжира, Мавритании, Бурунди, Кувейта, Доминиканской Республики и Уругвая.
 
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