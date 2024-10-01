Погода в СНГ: тепло и сухо в Кыргызстане, дожди спровоцировали в лесах Беларуси «опятовый бум»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Октябрь в Москве начался с бабьего лета. Днем в российской столице переменная облачность и плюс 17. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане стоит теплая осень. В Бишкеке сегодня +23 и без дождя. Почти такая же погода и на юге республики. В Джалал-Абадской области начался сезон орехов. Самый знаменитый лес региона Арстанбап. Каждый год там собирают до полутора тысяч тонн урожая. Грецкие орехи Кыргызстана знамениты за пределами страны. Их отправляют на экспорт не только в соседние страны, но и дальнее зарубежье.

Беларусь