ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: тепло и сухо в Кыргызстане, дожди спровоцировали в лесах Беларуси «опятовый бум»

01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: тепло и сухо в Кыргызстане, дожди спровоцировали в лесах Беларуси «опятовый бум»
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Октябрь в Москве начался с бабьего лета. Днем в российской столице переменная облачность и плюс 17. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Кыргызстане стоит теплая осень. В Бишкеке сегодня +23 и без дождя. Почти такая же погода и на юге республики. В Джалал-Абадской области начался сезон орехов. Самый знаменитый лес региона Арстанбап. Каждый год там собирают до полутора тысяч тонн урожая. Грецкие орехи Кыргызстана знамениты за пределами страны. Их отправляют на экспорт не только в соседние страны, но и дальнее зарубежье.

Беларусь

Октябрь понизил температуру в столице до 12 градусов. Минчане достали из шкафов пальто и шапки. А вот на востоке Беларуси теплее, до плюс 20 градусов. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Влажная погода спровоцировала в лесах страны «опятовый бум». Белорусы только и успевают выносить эти грибы корзинами и ведрами. Урожая мало только там, где еще не прошли осенние дожди. Но таких районов немного. В остальных же в лукошки попадают также подберезовики, маслята и благородные белые.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко принял верительные грамоты от послов девяти государств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.09.2024
Mir24.TV Belarus
01.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика