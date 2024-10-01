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Беларусь стала лидером в СНГ по строительству жилья: как государство помогает многодетным с покупкой квартир?
01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь заняла лидирующую позицию в СНГ
Минчанка Екатерина Соколова не скрывает: сумма за собственную квартиру для многодетной семьи почти неподъемная. «Трешка» без отделки обойдется в 277 тысяч белорусских рублей, это восемь миллионов российских. Помогло государство: для многодетных в стране предусмотрены льготы.
Скоро район Екатерины перестанет быть тихой окраиной. Рядом появятся еще несколько многоэтажек, в проекте – транспортная развязка и вся социальная инфраструктура. За восемь месяцев в Минской области построили около 600 тысяч квадратных метров жилья, из них 160 тысяч – для нуждающихся. Улучшают условия и в пригороде.
«В городах-спутниках с начала года построили порядка 36 тысяч квадратных метров жилья. Мы развиваем новые микрорайоны, стараемся сделать их комфортными для проживания, удобными, «зелеными», – подчеркнул председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Новиков.
Стоимость «квадрата» в области в два раза меньше, чем в Минске. При этом уровень жизни не уступает столичному.
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Беларусь стала лидером в СНГ по строительству жилья: как государство помогает многодетным с покупкой квартир?
За восемь месяцев в Минской области построили около 600 тысяч квадратных метров жилья, из них 160 тысяч – для нуждающихся.
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