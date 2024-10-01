Беларусь стала лидером в СНГ по строительству жилья: как государство помогает многодетным с покупкой квартир?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь заняла лидирующую позицию в СНГ по строительству жилья. На каждого жителя страны приходится почти 30 квадратных метров. Как возводятся новые дома и как государство помогает с покупкой квартир, узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

«Мы в этой квартире живем уже четвертый месяц. Жили мы раньше в общежитии, теперь в трехкомнатной квартире в новом доме, для нас теперь в новом районе», – отметила жительница Минска.

Минчанка Екатерина Соколова не скрывает: сумма за собственную квартиру для многодетной семьи почти неподъемная. «Трешка» без отделки обойдется в 277 тысяч белорусских рублей, это восемь миллионов российских. Помогло государство: для многодетных в стране предусмотрены льготы.

«Как только появился третий ребенок, мы собрали весь пакет документов и подали в район, в котором проживали. Нас поставили в отдельную очередь как многодетных», –рассказала женщина.

Скоро район Екатерины перестанет быть тихой окраиной. Рядом появятся еще несколько многоэтажек, в проекте – транспортная развязка и вся социальная инфраструктура. За восемь месяцев в Минской области построили около 600 тысяч квадратных метров жилья, из них 160 тысяч – для нуждающихся. Улучшают условия и в пригороде.