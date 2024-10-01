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Беларусь стала лидером в СНГ по строительству жилья: как государство помогает многодетным с покупкой квартир?

01.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь стала лидером в СНГ по строительству жилья: как государство помогает многодетным с покупкой квартир?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь заняла лидирующую позицию в СНГ по строительству жилья. На каждого жителя страны приходится почти 30 квадратных метров. Как возводятся новые дома и как государство помогает с покупкой квартир, узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

«Мы в этой квартире живем уже четвертый месяц. Жили мы раньше в общежитии, теперь в трехкомнатной квартире в новом доме, для нас теперь в новом районе», – отметила жительница Минска.

Минчанка Екатерина Соколова не скрывает: сумма за собственную квартиру для многодетной семьи почти неподъемная. «Трешка» без отделки обойдется в 277 тысяч белорусских рублей, это восемь миллионов российских. Помогло государство: для многодетных в стране предусмотрены льготы.

«Как только появился третий ребенок, мы собрали весь пакет документов и подали в район, в котором проживали. Нас поставили в отдельную очередь как многодетных», –рассказала женщина.

Скоро район Екатерины перестанет быть тихой окраиной. Рядом появятся еще несколько многоэтажек, в проекте – транспортная развязка и вся социальная инфраструктура. За восемь месяцев в Минской области построили около 600 тысяч квадратных метров жилья, из них 160 тысяч – для нуждающихся. Улучшают условия и в пригороде.

«В городах-спутниках с начала года построили порядка 36 тысяч квадратных метров жилья. Мы развиваем новые микрорайоны, стараемся сделать их комфортными для проживания, удобными, «зелеными», – подчеркнул председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Алексей Новиков.

Смолевичи в 40 минутах езды от столицы. За последнюю пятилетку город-спутник прирос более чем на 250 тысяч квадратных метров. Построены современные объекты, созданы рабочие места. План развития расписан на годы вперед, вплоть до усадебной застройки.

«Уже разработаны проекты детальных планировок. Это так называемые микрорайоны «Новый сад» в восточной части города. Еще один «Южный» район, микрорайон «Черницы», который подразумевает собой строительство как жилья, так и объектов социальной инфраструктуры», – рассказал замдиректора управления капитального строительства Смолевичского района Николай Олехнович.

Стоимость «квадрата» в области в два раза меньше, чем в Минске. При этом уровень жизни не уступает столичному.



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Теги: Минск
 
 
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За восемь месяцев в Минской области построили около 600 тысяч квадратных метров жилья, из них 160 тысяч – для нуждающихся.
 
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