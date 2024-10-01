Инвесторы, стартапы и скейлапы вновь встретятся на eXit 2.0: что обещает участникам обновленный формат?

Источник материала: ProBusiness





Конференция eXit 2.0 соберет предпринимателей, экспертов и инвесторов для честного диалога и создания будущего отрасли. Организаторы анонсировали программу мероприятия, фокусом которого станут частные инвесторы, синдикаты и фонды, заинтересованные в покупке компаний в России.

По сравнению с 1 полугодием 2023 года, объем российских инвестиций вырос на 31% за первые шесть месяцев 2024 года. Это значит, что капитал возвращается, рынок находится на пути восстановления, а накопленные проблемы и сложности постепенно трансформируются в новые возможности. На этапе изменения условий рынка предприниматели и инвесторы нуждаются в площадке, которая обеспечит открытый диалог и совместный поиск решений для построения реального инвестиционного будущего. Именно таким местом станет конференция eXit 2.0 , которая состоится 16 и 17 ноября в Москве и соберет более 1500 участников.

Обновленный формат eXit 2.0 не просто соберет руководителей IT-компаний, предпринимателей, основателей стартапов, скейлапов, акселераторов и инвесторов, а сделает акцент на проблемах развития рынка, таких как уход иностранных игроков, необходимость диверсификации инвестиционных портфелей с учетом новых экономических реалий, важность качественного и честного нетворкинга для обмена мнения с коллегами. Кроме того, этой осенью eXit 2.0 станет партнером Investment Leaders Forum, объединив две ключевые аудитории на одной площадке.

«Без преувеличений, eXit 2.0 — главный ивент в этом сезоне для фаундеров и инвесторов, которые выбрали развиваться на российском рынке. Конференция соберет всех значимых игроков, покажет реальную картину отрасли, а главное — обеспечит плотный нетворкинг и выведет совместный поиск возможностей и решений на новый уровень», — делится Николай Антонов, член экспертного совета eXit, директор SLP Russia.

Лидеры индустрии, бизнес-ангелы, акселераторы, корпорации и стартапы в горизонтальной коммуникации обсудят новые технологии, предпринимательство, инвестиции, перспективы и возможности. В течение двух дней участников ожидают питчи, выступления, круглые столы, дискуссии и эффективный нетворкинг: игры, экспресс-встречи, тематические сессии. В конференции примут участие более 100 инвесторов из крупнейших корпораций и фондов, а также более 40 спикеров из ведущих компаний, которые поделятся реальными кейсами и вместе построят будущее отрасли.

Более 200 технологических компаний получат шанс встретиться с инвесторами и представить свои проекты представителям корпораций и фондов, чтобы получить ценный фидбэк от тех, кто уже знает, как добиваться результатов и наращивать успех.





Ключевыми участниками ивента в этот раз станут скейлапы — растущие технологические компании с оборотом от 50 миллионов руб в год, которые заявят о своих успехах, узнают о новых возможностях для масштабирования бизнеса и найдут партнеров для расширения команды и выхода на новые рынки, как это получилось у участника eXit 1.0 — проекта Pruffme, ставшего частью цифрового пространства «Яндекс 360». Для инвесторов и бизнес-ангелов это ценная возможность познакомиться с уже работающими проектами и помочь им найти ответы на волнующие вопросы для создания новой реальности всех участников инвестиционного рынка.

Все владельцы билетов СТАРТАП и СКЕЙЛАП получат брендированный стенд 1×1 в выставочном пространстве, где они смогут организовать интерактив, назначить встречи с партнерами, продемонстрировать продукты и пообщаться со СМИ.

Традиционным событием также станет конкурс для pre-seed и early-stage стартапов с ценными призами для участников и победителей.

«Работа со стартап-комьюнити и поиск решений, которые сочетают актуальность технологии, зрелость разработки и применимость для нужд бизнеса, — одна из ключевых задач Акселератора ВТБ. Мы видим большой потенциал в таких площадках для совместной работы со стартапами и технологическими компаниями, как eXit 2.0. Будем рады предложить лучшим из команд пилотный проект с ВТБ» — отметила Наталья Дегтярева, директор Акселератора ВТБ.





Создатели программы eXit 2.0 — экспертный совет конференции, состоящий из лидеров индустрии, которые своей работой и профессионализмом задают тренды в области инвестиций, технология и бизнеса: Николай Антонов (SLP Russia), Наталия Дегтярева (Акселератор ВТБ), Дмитрий Твердохлебоов (МТС), Никита Бугров (ex. HeadHunter), Максим Кашулинский (Reminder Media), Николай Евченко (венчурный фонд ХАЙВ) и другие.

Среди спикеров и инвесторов конференции — Елена Волотовская (Softline), Игорь Кузнецов (VK Знакомства), Евгений Борисов (Kama Flow), Руслан Саркисов (венчурный фонд «Восход») и другие. Эксперты поделятся своим опытом в запуске и развитии проектов, ответят на вопросы и дадут практические советы для решения актуальных проблем и закрепления на динамично трансформирующемся рынке.

Среди партнеров конференции: Банк ВТБ, Акселератор ВТБ, SETTERS Media, Startup Leadership Program, Reminder, Probusiness, Hi-tech Mail и другие.

Встречаемся на eXit 2.0 — 16 и 17 ноября в Москве, Soluxe Hotel.

Продолжается прием заявок от стартапов и скейлапов. Ознакомиться с программой, оставить заявку и приобрести билеты можно на официальном сайте.

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Глафира Малахова

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