|
Лукашенко: Беларусь сделает все, чтобы обеспечить ядерную безопасность в регионе
02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь сделает все для обеспечения ядерной безопасности в регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, сообщает «МИР 24».
Белорусский лидер отметил, что Минск является членом МАГАТЭ с момента образования этой организации. К тому же в республике построили свою АЭС. Она имеет наивысший класс безопасности. При этом соседние европейские страны выступали против появления объекта.
Рафаэль Гросси, в свою очередь, назвал Беларусь примером того, как страна может эффективно работать с МАГАТЭ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник президент республики встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)