Лукашенко: Беларусь сделает все, чтобы обеспечить ядерную безопасность в регионе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сделает все для обеспечения ядерной безопасности в регионе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, сообщает «МИР 24».

Белорусский лидер отметил, что Минск является членом МАГАТЭ с момента образования этой организации. К тому же в республике построили свою АЭС. Она имеет наивысший класс безопасности. При этом соседние европейские страны выступали против появления объекта.

«Вы это видите в Литве: им неймется не только по поводу нашей атомной станции, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Но это уже политика, не будем об этом говорить. А вообще вы должны знать, что мы привержены безопасности, миру и мы сделаем все, на что мы способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Рафаэль Гросси, в свою очередь, назвал Беларусь примером того, как страна может эффективно работать с МАГАТЭ.