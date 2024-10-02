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Челябинская область и Беларусь развивают сотрудничество
02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Для этого организовали целую экспозицию. На стендах – десятки товаров, которые экспортируются в Беларусь. Такой формат презентации потенциала российского региона для Минска новый, но уже принес области десятки контрактов. Здесь, например, комплектующие для предприятий тяжелой промышленности, а также товары народного потребления: от порошков для стирки до детских развивающих игр или кухонной техники. Беларусь же, в свою очередь, поставляет в Челябинскую область тракторы, комбайны и грузовики.
Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью только за прошлый год составил около полумиллиарда долларов. И контрактов на сотрудничество становится все больше.
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Товарооборот между Россией и Беларусью растет, обе страны заинтересованы в укреплении партнерства.
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