Челябинская область и Беларусь развивают сотрудничество

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Россией и Беларусью уже превышает 50 миллиардов долларов в год. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов. Челябинская область представила ему результаты сотрудничества в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Для этого организовали целую экспозицию. На стендах – десятки товаров, которые экспортируются в Беларусь. Такой формат презентации потенциала российского региона для Минска новый, но уже принес области десятки контрактов. Здесь, например, комплектующие для предприятий тяжелой промышленности, а также товары народного потребления: от порошков для стирки до детских развивающих игр или кухонной техники. Беларусь же, в свою очередь, поставляет в Челябинскую область тракторы, комбайны и грузовики.

«Товарооборот между Беларусью и Россией растет очень высокими темпами. Плюс 8,5% мы видим по состоянию 2024 года. И это очень важно, это важно еще и потому, что создаются новые рабочие места в Беларуси. Мы понимаем, что та продукция, которую раньше была необходимость закупать в странах Евросоюза, теперь будет выпускаться частично в Беларуси, частично в России», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Беларусь Борис Грызлов.

Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью только за прошлый год составил около полумиллиарда долларов. И контрактов на сотрудничество становится все больше.