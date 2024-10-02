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Челябинская область и Беларусь развивают сотрудничество

02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Челябинская область и Беларусь развивают сотрудничество
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Товарооборот между Россией и Беларусью уже превышает 50 миллиардов долларов в год. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов. Челябинская область представила ему результаты сотрудничества в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Для этого организовали целую экспозицию. На стендах – десятки товаров, которые экспортируются в Беларусь. Такой формат презентации потенциала российского региона для Минска новый, но уже принес области десятки контрактов. Здесь, например, комплектующие для предприятий тяжелой промышленности, а также товары народного потребления: от порошков для стирки до детских развивающих игр или кухонной техники. Беларусь же, в свою очередь, поставляет в Челябинскую область тракторы, комбайны и грузовики.

«Товарооборот между Беларусью и Россией растет очень высокими темпами. Плюс 8,5% мы видим по состоянию 2024 года. И это очень важно, это важно еще и потому, что создаются новые рабочие места в Беларуси. Мы понимаем, что та продукция, которую раньше была необходимость закупать в странах Евросоюза, теперь будет выпускаться частично в Беларуси, частично в России», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Беларусь Борис Грызлов.

Товарооборот между Беларусью и Челябинской областью только за прошлый год составил около полумиллиарда долларов. И контрактов на сотрудничество становится все больше.



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Теги: Минск
 
 
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Товарооборот между Россией и Беларусью растет, обе страны заинтересованы в укреплении партнерства.
 
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