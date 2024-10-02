Погода в СНГ: похолодание пришло в Беларусь, штормовое предупреждение из-за пожарной опасности объявили в Казахстане

В среду днем в Бишкеке комфортные 20 и солнечно. Вечером в столице похолодает, возможен дождь. Синоптики прогнозируют осадки по всей республике. В горах Нарынской области обещают снег.

Октябрь – последний месяц для скалолазания в горах. В Чуйской долине есть склоны как для начинающих, так и для профессионалов. Начинающим лучше заниматься с инструктором. Он научит правильно подниматься и поможет выбрать склон. Такой вид отдыха на свежем воздухе, по мнению специалистов, повышает иммунитет и развивает выносливость.

Беларусь



В Беларуси резко похолодало. Бабье лето сменилось порывистым ветром и облачной погодой. Столбики термометров не превысят отметку 16 градусов.



Погода совсем не для прогулок. Однако диким животным сезонное похолодание не мешает. Смелую лису заметили на улицах столицы. Она спокойно разгуливает по детским площадкам и дворам. Но трогать ее и близко подходить нельзя – животное может быть опасным.

Армению



В Армению пришли дожди. Ночью местами были грозы. Сейчас в Ереване +24, солнечно, но к вечеру погода вновь испортится.



Пока в столице наслаждаются осенним теплом, на севере жители переходят на теплую одежду. Там столбики термометров не поднимаются выше 16. На дорогах плохая видимость. Спасатели рекомендуют водителям быть максимально внимательными. Не превышать скорость и не делать резких маневров на дороге.