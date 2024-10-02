Белорусские пограничники стали гостями Дворца независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День открытых дверей состоялся во Дворце независимости Беларуси. На этот раз гостями стали делегаты 10-го Собрания офицеров органов пограничной службы, передает «МИР 24».

На экскурсию пришли более 100 человек – начальники управлений, командиры и лучшие пограничники страны. Им показали зал торжественных церемоний, познакомили с Зеленым залом, где ровно 10 лет назад после переговоров глав государств «нормандской четверки» подписали Минские соглашения. Гости назвали дворец музеем белорусской государственности.

«Чувство удовлетворения, человеческого интереса от возможности приоткрыть таинства дворцового убранства, посетить залы и места, где принимаются исторические, зачастую судьбоносные решения», – отметил начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы Максим Бутранец.

«Каждый гражданин Республики Беларусь обязан посетить данный дворец, посмотреть достижения отечественной инфраструктуры, хранить историческую память о белорусской государственности», – считает начальник Мозырского пограничного отряда Владислав Зенкович.