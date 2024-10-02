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Белорусские пограничники стали гостями Дворца независимости в Минске
02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День открытых дверей состоялся во Дворце независимости Беларуси. На этот раз гостями стали делегаты 10-го Собрания офицеров органов пограничной службы, передает «МИР 24».
На экскурсию пришли более 100 человек – начальники управлений, командиры и лучшие пограничники страны. Им показали зал торжественных церемоний, познакомили с Зеленым залом, где ровно 10 лет назад после переговоров глав государств «нормандской четверки» подписали Минские соглашения. Гости назвали дворец музеем белорусской государственности.
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На экскурсию пришли более 100 человек – начальники управлений, командиры и лучшие пограничники страны.
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