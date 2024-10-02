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Конфликты с партнерами: как их предупреждать и решать. Практика от Александра Степановского, 30 октября
03.10.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Во второй части вечера вас ждет практикум по предупреждению конфликтов
Присоединяйтесь к участие в полезной встрече! Обсудим:
19:00—20:00 Выступление Александра Степановского, партнера ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»
Причины возникновения кризисов и конфликтов
1. Справедливость. 4 вида справедливости
2. Предупреждение и разрешение конфликтов между партнерами пока отношения хорошие:
3. Стратегическая сессия
Разрешение конфликтов между партнерами, когда отношения уже не очень:
20:00−20:40 Нетворкинг
20:40—21:30 Практикум по переговорам: решения конфликтных ситуаций
21:30 — 22:00 Фуршет и неформальное общение
🏚 Начало регистрации в 19:00 Место проведения: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр-т Дзержинского 1е) До встречи 🔥
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Ждем Вас октября!
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Конфликты с партнерами: как их предупреждать и решать. Практика от Александра Степановского, 30 октября
Конфликты в бизнес-партнерстве: как их предупреждать и что делать, если серьезные разногласия уже произошли? 30 октября в ведущем бизнес-сообществе...
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