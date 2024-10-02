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Конфликты с партнерами: как их предупреждать и решать. Практика от Александра Степановского, 30 октября

03.10.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness



Конфликты в бизнес-партнерстве: как их предупреждать и что делать, если серьезные разногласия уже произошли? 30 октября в ведущем бизнес-сообществе предпринимателей и собственников Клуб Про бизнес состоится экспертное выступление Александра Степановского, партнера ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги».

Во второй части вечера вас ждет практикум по предупреждению конфликтов

Присоединяйтесь к участие в полезной встрече! Обсудим:

19:00—20:00 Выступление Александра Степановского, партнера ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»

Причины возникновения кризисов и конфликтов

1. Справедливость. 4 вида справедливости

2. Предупреждение и разрешение конфликтов между партнерами пока отношения хорошие:

  • Создание «общей картины будущего» и «общих коллективных амбиций»
  • Совместная учеба партнеров
  • Партнерская сессия

3. Стратегическая сессия

  • Партнерское соглашение как «живой» документ. Структура соглашения
  • Как организовать обсуждение и заключение партнерского соглашения
  • Ритуалы. Пересмотр соглашения. Регулярный менеджмент

Разрешение конфликтов между партнерами, когда отношения уже не очень:

  • Переговоры
  • Посредник (фасилитатор)
  • Медиация
  • Продажа бизнеса/реорганизация бизнеса/выход из партнерства
  • Суды = Решение «третьего сильного»
  • Обиды и месть
  • Обращение в правоохранительные органы и суды
  • Сравнение в деньгах, почему предупреждение конфликтов дешевле, чем их разрешение

20:00−20:40 Нетворкинг 

20:40—21:30 Практикум по переговорам: решения конфликтных ситуаций

21:30 — 22:00 Фуршет и неформальное общение

🏚 Начало регистрации в 19:00 Место проведения: бальный зал отеля «Ренессанс» (г. Минск, пр-т Дзержинского 1е) До встречи 🔥

⇒ Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на день


Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Партнеры Клуба Про бизнес

«Степановский, Папакуль и партнеры. Юридические услуги»


 

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Теги: Минск
 
 
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Конфликты в бизнес-партнерстве: как их предупреждать и что делать, если серьезные разногласия уже произошли? 30 октября в ведущем бизнес-сообществе...
 
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