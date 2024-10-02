Моды, показы, бренды: в Минске открылась выставка легкой промышленности BTI-2024

«Есть немного Востока, каждое изделие было создано с любовью, у каждого изделия есть своя история. С 10 часов сегодня началось мероприятие, и уже столько людей подошли и сказали: «Какая интересная история!» Мы бы хотели, чтобы вы остались в нашем городе и представили себя как бренд». Попробуем!», – рассказала Сания Прокопец.

Среди гостей-производителей и экспортеров больше 10 узбекских компаний. На выставке представили единую коллекцию одежды для детей и подростков. Белорусско-узбекский женский форум, который прошел в конце лета, показал: рынок перспективный, а главное – готовый к сотрудничеству. А где спрос, там и предложение.

«Женский форум нам в разы помог. После женского форума очень много предпринимателей-женщин начали работать с белорусскими компаниями. Вот сегодня тоже у нас другие намерения – контракты, экспортные соглашения, импортные соглашения», – отметила председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Камола Гулямова.

На сцене уже мерцают софиты, а у подиума толпятся журналисты. Ведущие белорусские бренды выходят в свет под единым слоганом: «Мы – качество». Дефилируют в костюмах из фирменных коллекций лица страны – общественные деятели, руководители СМИ, председатели концернов.

Сейчас ситуация на бизнес-карте меняется. Рынки освобождаются, и дружественные производители готовы занять ниши. Но чтобы быть конкурентными, важно не только качество, но и цена.

«Не всегда, первый раз придя на тот или на другой рынок, ты пришел, увидел и победил, как когда-то было. Сегодня одна из наших основных задач – и опять же не только у себя, мы и на рынки других смотрим – как мы будем снижать затраты, особенно на тех предприятиях, которые у нас заточены на вал и на объем, –рассказала председатель концерна из Беларуси Татьяна Лугина.

Выставка BTI – это не только возможность показать, как делать «красиво». Это деловая площадка для встреч и переговоров. Их запланировано более десятка. А в перерывах мастер-классы и показы зарубежных брендов.