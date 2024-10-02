Водители Беларуси переходят на газ. В стране нарастили объемы производства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские водители переходят на газ. Чтобы удовлетворить спрос, на единственном в стране газоперерабатывающем заводе увеличили объемы производства. Так полностью закрыли потребности авторынка в топливе, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

После модернизации производства качество газа стало выше. Его теперь еще и очищают от серы. Эти примеси влияют на двигатель автомобилей. Сейчас транспорт на газе стал более надежным.

«Качество нашей продукции соответствует требованиям стандартов Евразийского экономического союза, что нам позволяет реализовать продукцию и в страны Союза», – рассказала заведующая химической лабораторией газоперерабатывающего завода в Беларуси Людмила Могильная.

На производстве появились новые объекты. Расширился и список выпускаемой продукции. Особый спрос на моторное топливо. Потребителей привлекают ценой. При этом сохраняют качество.

«Количество АЗС, на которых реализуется пропан-бутан автомобильный, на сегодняшний день составляет порядка 235. То есть фактически покрытие достаточно широкое, и этот продукт максимально доступен потребителем», – рассказал первый заместитель директора, главный инженер газоперерабатывающего завода в Беларуси Денис Стальмах.

Обслуживание оборудования, в том числе импортного, белорусы ведут вместе со специалистами из России.