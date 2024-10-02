|
Водители Беларуси переходят на газ. В стране нарастили объемы производства
02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские водители переходят на газ. Чтобы удовлетворить спрос, на единственном в стране газоперерабатывающем заводе увеличили объемы производства. Так полностью закрыли потребности авторынка в топливе, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
После модернизации производства качество газа стало выше. Его теперь еще и очищают от серы. Эти примеси влияют на двигатель автомобилей. Сейчас транспорт на газе стал более надежным.
На производстве появились новые объекты. Расширился и список выпускаемой продукции. Особый спрос на моторное топливо. Потребителей привлекают ценой. При этом сохраняют качество.
Обслуживание оборудования, в том числе импортного, белорусы ведут вместе со специалистами из России.
Кроме автомобилистов, продукцией завода пользуются предприятия. Например, в качестве сырья – нефтехимические производства, топлива – объекты газоснабжения.
Ежегодно в Беларуси перерабатывают около 200 миллионов кубометров попутного газа. В этом году на предприятии планируют повысить эти цифры на три миллиона кубометров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в Беларуси перерабатывают около 200 миллионов кубометров попутного газа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)