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Как ориентироваться в информационном потоке? Замглавы администрации президента Беларуси Перцов пообщался со студентами

02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как ориентироваться в информационном потоке? Замглавы администрации президента Беларуси Перцов пообщался со студентами
 Фото: МТРК «Мир»

Заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов пообщался со студентами инженерно-технических специальностей. Говорили о том, как отличить правдивую информацию в интернете от той, которую распространяют центры информационно-психологического воздействия, передает «МИР 24».

«Нужно с примерами и доказательствами рассказывать, как это все происходит, кто этим занимается, какие далеко не журналистские конструкции выстраиваются этими центрами. Молодежь в меньшей степени смотрит телевизор и читает газеты достаточно редко, а всю информацию находит в социальных сетях и мессенджерах. Разобраться, что из этого достойно доверия, какой канал достоин внимания, молодому человеку без опыта, возможности сравнивать достаточно сложно», – подчеркнул Владимир Перцов.

Замглавы президентской администрации считает, что подобные диалоговые площадки с молодежью нужно проводить «лицом к лицу». Это принцип любого демократического государства.

«Мы узнали о том, как на нас влияют люди, организации через медиа, телеграм, чем телевидение отличается от блогеров, чем журналисты отличаются от инфлюенсеров, которые есть в социальных сетях», – отметила студентка БГУИР Анастасия Тищенко.

«Появилось больше уверенности в нашей стране, когда я услышал, какая проводится работа по информационной безопасности. Нужно все фильтровать, воспринимать и делать выводы не спеша», – считает курсант БГУИР Борис Поторочин.

Встречу на эту тему предложил провести президент республики Александр Лукашенко во время «открытого микрофона» со студентами технологических вузов страны.



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Говорили о том, как отличить правдивую информацию от той, которую распространяют центры информационно-психологического воздействия.
 
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