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Как ориентироваться в информационном потоке? Замглавы администрации президента Беларуси Перцов пообщался со студентами
02.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заместитель главы администрации президента Беларуси Владимир Перцов пообщался со студентами инженерно-технических специальностей. Говорили о том, как отличить правдивую информацию в интернете от той, которую распространяют центры информационно-психологического воздействия, передает «МИР 24».
Замглавы президентской администрации считает, что подобные диалоговые площадки с молодежью нужно проводить «лицом к лицу». Это принцип любого демократического государства.
Встречу на эту тему предложил провести президент республики Александр Лукашенко во время «открытого микрофона» со студентами технологических вузов страны.
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Как ориентироваться в информационном потоке? Замглавы администрации президента Беларуси Перцов пообщался со студентами
Говорили о том, как отличить правдивую информацию от той, которую распространяют центры информационно-психологического воздействия.
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