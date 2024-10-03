Эти люди работают в одной компании по 20+ лет. Узнали, в чем же секрет удержания кадров

Источник материала: ProBusiness





Ежегодно около 800 тысяч белорусов меняют работу. Сменить компанию или даже кардинальнее — сферу — стало совершенно нормальным для большинства кадров на рынке. Но, как выяснилось, есть и любопытные исключения. Например, в компании МТС , которая уже 22 года на рынке, работают свыше 1600 человек, при этом более 10% сотрудников (162 человека) трудятся здесь дольше 20 лет! И среди них 74 руководителя — они составляют 45,7% из числа отработавших более 20 лет.

Что же такого особого в компании, которая способна удерживать редкие и ценные кадры десятилетиями? Собрали истории тех, кто остался верен МТС, несмотря на все вызовы и соблазны уйти.

«Поменял две работы на одну, зато очень хорошую»

Алексей Тяжких

Заместитель генерального директора по техническим вопросам





— В компании я работаю практически с самого основания. В 2003-м отрабатывал распределение на заводе и параллельно преподавал в Высшем колледже связи. Как-то один мой товарищ предложил попробоваться на позицию инженера в тогда еще новой компании МТС. Я согласился. Успешно прошел собеседование — так вместо двух работ у меня появилась одна, зато очень хорошая. И я здесь по сей день.

Мне действительно повезло с профессией, поскольку она правильно «легла» на мои способности и характер. Одна из интереснейших задач в моей работе — смена стандартов связи. Это вызов для всей компании, потому что нужно как можно скорее перестраиваться, чтобы не упустить момент. Иначе невозможно конкурировать. Начинается движение железа: модернизация, замена, запуск, настройка, оптимизация… Каждый раз это целая жизнь.





Я работаю в компании уже более 20 лет. И для меня, помимо интереса к самой работе, одной из главных причин оставаться всегда была возможность карьерного роста. Это самая классная HR-практика, которую только можно применить, чтобы удержать кадры. С карьерным ростом настолько расширяются кругозор и сфера деятельности, что исчерпать интерес сложно.

Кроме того, для меня всегда была ценна практика корпоративного обмена знаниями и опытом с материнской компанией ПАО МТС. Я ежегодно участвую в конференциях технических директоров, прошел курс повышения квалификации в Сколково. И каждый раз, когда обращался в компанию с запросом на обучение,получал поддержку.

Какое будущее ожидает меня в компании? Сложное, с вызовами, но светлое. Мы понимаем, что стоим на пороге очередной цифровой трансформации. Грядет смена поколений. Следующий этап — внедрение элементов искусственного интеллекта. И, безусловно, МТС нужно быть причастной к формированию новой экосистемности мира. Элементы AI мы уже начали внедрять, не за горами время, когда все подразделения компании в своей деятельности исключат рутинную работу, а человек будет свободен для креативных и более интересных задач.

«Я покидал компанию и вернулся»

Николай Булаш

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам





— Я пришел в МТС, когда мне было 22 года. Тогда даже предположить не мог, что буду работать в сфере телекоммуникаций. Ведь у меня гуманитарное образование, я юрист. Но работал по специальности всего полгода. Мне нужно было находиться на рабочем месте 28 дней в месяц из 30. Было только два выходных! Один товарищ, который уже работал в МТС, предложил мне попробовать пройти собеседование на рядовую позицию в розничной сети. Я пошел. Мне озвучили условия. Я посчитал: могу зарабатывать больше, работая в два раза меньше! Это сыграло ключевую роль. Такой вот я меркантильный!

Меркантилизма не нужно стесняться. Это то, что стимулирует развиваться, расти над собой, совершенствовать свои навыки и компетенции. Я быстро увидел, что здесь можно расти, совершенствоваться, и это всегда будет драйвово.





Совсем скоро я возглавил один из салонов, затем постепенно рос, каждый раз осваивая новое коммерческое направление. Например, я пришел в контакт-центр МТС в 2007 году. Тогда там работало около 300 человек — на 3 млн абонентов. В среднем было около 20 минут ожидания ответа! И мне предстояло все поменять, сделать эффективнее. Сейчас клиентская база почти 6 млн. Среднее время ожидания ответа оператора — до 2 минут, при этом 60% диалогов обслуживает виртуальный консультант. Количество операторов в колл-центре снизилось в 3 раза.

36 000 клиентов обслуживается всего лишь одним сотрудником! Каждое утро я чувствую себя в роли архитектора. Ведь новый день готовит огромное количество вызовов. Нужно принимать решения, изменять процессы. Поэтому я остаюсь в МТС — из-за новых проектов, команды единомышленников, чувства причастности к истории компании и ее достижениям. Для меня важна свобода в реализации собственных идей, которые влияют не только на стратегию компании и ее устойчивость, а еще и улучшают качество жизни людей. Для меня как для человека амбициозного это важно и приятно.





Признаюсь: я покидал компанию и вернулся. В 2012 году перезапускался проект сотового оператора в Туркменистане, меня пригласили в состав рабочей группы на два месяца. По истечении пригласили остаться. Думал, будет год-полтора, но так драйвово пошло, что затянуло на целых 5 лет! За первый год мы подключили первый миллион абонентов (при населении 4,5 млн).

У меня произошла вторая вспышка молодости. Когда выстраиваешь бизнес с нуля, возникают новые-старые эмоции. В 2017 году генеральный директор МТС Беларусь позвонил и сказал: «Ну всё, опыта набрался, вырос, возвращайся-ка назад». Вот и всё. Собрал трофеи и вернулся. И сейчас я могу сказать, что прошел все коммерческие направления деятельности компании. К каждому приложил руку. И это осознание — крутое!





Во главе ценностей команды МТС стоит клиент. Это значит, что все решения и действия принимаются с учетом интересов наших абонентов. Мы постоянно работаем над персонализацией услуг и продуктов, чтобы соответствовать уникальным потребностям каждого.

Тем, кто хочет быть в команде МТС, я бы хотел сказать: будьте лучше каждый день. Всегда стремитесь развиваться и учиться новому, стройте правильные отношения с коллегами, участвуйте в командных мероприятиях. Не ждите, пока вам скажут, что делать. Если у вас есть предложения — делитесь ими. Научитесь расставлять приоритеты и эффективно планировать задачи, следите за своим профессиональным имиджем, сохраняйте любовь к жизни и оптимизм — лично я именно так и делал и у меня все получилось.

«Мой табельный номер в компании — 2»

Наталья Лысякова

Главный бухгалтер





— Я работаю в компании с 2002 года. Тогда про мобильную связь мало кто в принципе знал. Это было абсолютно новое направление. Мне было интересно попробовать себя в новой сфере, которая сама стартует буквально с нуля. Я решилась. Мой табельный номер в компании — 2.

Для меня самым значимым этапом за время работы в МТС было становление мобильной связи как таковой. Когда мы заходили на рынок, сотовая связь не была доступна населению, потому что это было очень дорого, а зона покрытия была очень скромной. МТС сделал связь доступной.

Я помню, какие огромные очереди были в наших первых салонах! Наши специалисты работали до последнего покупателя. Компания росла и трансформировалась на моих глазах. В МТС я прожила несколько жизней. И прошла все вызовы роста, трансформации, кадровых перемещений, завоеваний… Красивая история!





Почему я остаюсь в МТС уже 22 года? Это интересно! Ни одного дня, похожего на предыдущий. Сфера деятельности компании меняется, как и сфера оказываемых услуг. Горизонты расширяются, возникают новые проекты, услуги, офисы, продукты и новые люди. Это заставляет каждый день смотреть и на свою работу, и на своих коллег по-другому.

Рутинность — это не про бухгалтерию в МТС. У нас тоже многое изменилось. Например, значимыми событиями стали объединение складского и бухгалтерского учетов в единый контур и, конечно же, централизация бухгалтерского учета. Эти действия, с одной стороны, потребовали перестройки многих бизнес-процессов, с другой — упростили их и сделали более прозрачными.

Бухгалтерия — это подразделение, которое собирает и описывает абсолютно все действия компании, трансформирует их в отчетность — статистическую, бухгалтерскую, налоговую, формирует результаты деятельности, предоставляет их руководству, участникам и государству. Это кропотливая ежедневная работа и огромная ответственность. И когда результат нашей работы получает высокую оценку — это большое удовлетворение.





Было бы опрометчиво говорить, что за 20 лет ни у кого никогда не возникало мысли что-то изменить в своей жизни. Это было бы странно. Но бухгалтерия — это все-таки про стабильность и консерватизм. При этом в сфере работают энергичные и креативные люди. Они являются не просто профессионалами, но и единомышленниками. И то, что лично меня столько лет удерживает в компании, — это коллектив. Он подбирался с любовью и заботой очень длительно, аккуратно и внимательно. И каждому в этом коллективе я искренне благодарна. Ведь люди — умные, креативные, ответственные — это главный козырь нашей компании.

А еще для меня важно лидерство в отрасли. Сила, которой обладает бренд, вдохновляет. Мы — важный игрок на рынке, крупный плательщик налогов, который напрямую взаимодействует с министерствами и ведомствами. Приятно работать, когда ты — участник диалога, а не обычный исполнитель. Я всегда понимала, что это дополнительная ответственность, и ценю этот ресурс, который есть далеко не у всех компаний.





Думаю, что в будущем МТС как телекоммуникационная компания будет все больше проникать в ежедневную жизнь. За нами уже не только общение или передача данных, но и, к примеру, умный дом.

Поэтому тем, кто думает, чтобы присоединиться к нашей команде, я могу сказать так: будьте готовы учиться. Учитесь каждый день, стремитесь к новому, растите над собой, развивайтесь. Творите и созидайте. И думайте всегда о тех, для кого вы делаете эту работу. Для МТС это почти 6 млн наших клиентов.

«Мне нравится быть причастной к команде профессионалов, которая перевернула ход истории, изменила жизнь миллионов белорусов»

Алла Воронова

Управляющий делами





— Я попала в МТС случайно. И поначалу сомневалась! Тогда я работала в совершенно другой сфере и мне казалось, что перемена для меня слишком уж кардинальная. Но меня взяли настойчивостью. Наш первый руководитель в МТС был настроен собрать команду сильных профессионалов. И есть ощущение, что он видел сквозь стены! Потому что заложенный им фундамент из профи до сих пор здесь, в основе компании.

Начинала с должности помощника гендиректора. И, естественно, понимала, какая это ответственность.

Я согласилась на эту работу. Хоть это было непростое решение, тем не менее, ни о чем не жалею. Я работаю в компании более 20 лет. И каждый день принимаю решение остаться. Мир настолько переменчив, с такой скоростью движется вперед, а я прямо корнями вросла в телеком-сферу: вызовы каждый день, и они требуют расти над собой снова и снова. И это никогда не надоедает.





В МТС меня особенно привлекают возможности, открытые для всех. Например, доступ к обучению и образованию у нас — это константа. Как для рядового сотрудника, так и для руководителей на всех уровнях. Это корпоративное обучение между подразделениями, специализированные курсы, тематические семинары, внешнее обучение с привлечением крутых специалистов. Компания многим помогала получить дополнительное образование, поддерживала такие инициативы финансово. Никогда не жалела ни ресурса, ни денег, ни времени, чтобы растить кадры. Главное — желание совершенствоваться.

Совершенствовать — это же в целом задача нашей компании. Миссия МТС — сделать жизнь клиентов лучше. И через 10 или 20 лет это не изменится.

Как минимум мы будем развиваться в соответствии со временем, но еще лучше — немного его опережая. Тем, кто только планирует свое будущее в телеком-сфере, я могу сказать: надо пробовать! Главное — не бояться и верить в себя. Видим, что у молодых специалистов может быть фобия большой компании и команды. Люди опасаются непонимания, непринятия. А в МТС работают крутые и внимательные люди. Поддержка в коллективе найдется всегда. У нас здоровый микроклимат. Если ответственно трудиться, твой вклад заметят и обязательно поощрят.

«Каждый год проходил собеседования, но… оставался»

Андрей Малахов

Начальник управления бизнес-решений





— Я пришел в МТС в 2003 году сразу после учебы в университете. Устроился тогда на самую простую позицию, но это все равно было вершиной мечт! Я учился на инженера по телекоммуникациям и хотел работать по специальности. На старте был готов хоть полы мыть, к счастью, не пришлось. В МТС мне со старта предоставили все возможности для карьерного роста.

Мои однокурсники ходили с пейджерами! А МТС ворвался на рынок с тарифом по 0,03 BYN на сотовую связь. Это был взрыв! То, что раньше было пределом мечтаний, стало доступно всем. МТС просто вошел и перевернул стол. Конечно, мы все хотели работать именно здесь.





Мне нравится, что мы не просто телеком-компания. На самом деле МТС — это уже множество бизнесов под единым брендом. Все они работают в IT-системах, которыми я и занимаюсь. Получается, каждый раз я как будто работаю в новой компании. Сегодня — в сотовой, завтра — в интернет-провайдере, потом — в ритейле и т.д.

Для меня самым большим и интересным вызовом за время работы был запуск хит-тарифа «Безлимитище». Это был огромный риск. Было противостояние маркетинга и технического направления.

Технари говорили: «Мы что, хотим безлимитно людей в интернет пускать? Это же кошмар, вся сеть ляжет!». А в итоге именно благодаря этому продукту мы совершили рывок по доходам и обошли конкурентов с заметным отрывом.

У меня был такой челлендж: каждый год я проходил собеседования. Это нужно, чтобы понимать свое место на рынке, изучить конкурентов и их ожидания. И откровенно скажу, у меня было несколько моментов, когда я думал уйти из компании. Но МТС каждый раз предлагала новые возможности для роста. Причем не просто «мы тебе зарплату поднимем», а с новым проектом или вызовом, который было просто интересно преодолеть. И я оставался и остаюсь.





Новеньким сотрудникам я тоже всегда напоминаю: МТС — это компания, в которой есть смысл играть вдолгую. Да, здесь сложные задачи, но интересные. Они требуют времени и внимания, креативного подхода. Но когда ты с ними справляешься и понимаешь масштаб, это ни с чем не сравнится.

Думаю, через 10 лет мы не узнаем нашу компанию. Мы совершенно точно будем меняться. И в повседневных задачах, и в части принятия решений. Автоматизация и цифровизация стремительно проникают во все сферы жизни. Человеку будет тяжело успевать за всем этим. И мне кажется, задача МТС в том, чтобы помогать людям постоянно осваивать новое, впитывать и принимать. Учиться каждый день! Мир ждет экспоненциальный рост развития технологий. И я уверен, что это — счастливое будущее.