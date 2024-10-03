Инновации, стиль, удобство: какие гаджеты выбирают деловые и активные люди

Источник материала: ProBusiness





Редакция «Про бизнес» побывала на презентации инновационных гаджетов HUAWEI, где познакомилась с новинками, которые уже доступны для широкой аудитории и будут интересны и ценителям высокотехнологичных устройств, и тем, кто любит эстетику. Их точно оценят те, кому важны не только функции, но и стиль, а у HUAWEI он неповторимый, хоть и узнаваемый.

В рамках мероприятия были презентованы новые флагманские устройства HUAWEI. Среди новинок: инновационное поколение культовой линейки HUAWEI WATCH GT 5, смарт-часы с суточным мониторированием артериального давления HUAWEI WATCH D2 и новая модель HUAWEI WATCH Ultimate. Также были представлен планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2″





Участники смогли познакомиться с новинками и испытать их, а также услышать мнение и опыт использования гаджетов творческими личностями, спортсменами, путешественниками.

Так директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил особенно полезные функции HUAWEI WATCH GT 5 Pro для спортсменов.



Дмитрий Тарасов, директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества

Дмитрий Тарасов, директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества:

— Обновленные смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro анализируют физические показатели во время моей пробежки и обращают мое внимание важные данные с помощью голосовых подсказок в наушниках или прямо из часов. Удобно отслеживать свой пульс, темп и дистанцию, которую я пробегаю. Датчик GPS-навигации и мониторинг работают очень точно. Я считаю, что это отличные смарт-часы для человека, увлекающегося спортом. Учитывая их стоимость, они составляют большую конкуренцию другим брендам.





Часы серии HUAWEI WATCH GT 5 сочетают в себе высокотехнологичные инновации и премиальный дизайн, что обеспечивает высочайшее качество пользовательского опыта. В серии представлены модели двух уникальных дизайнов, выполненные из материалов класса люкс. Также в устройствах линейки применена система HUAWEI TruSense, обеспечивающая точный, быстрый и комплексный мониторинг физических показателей и здоровья. Часы оснащены системой геопозиционирования HUAWEI Санфлауэр, которая предоставляет широкие возможности беговых тренировок, тренировок по велоспорту и гольфу профессионального уровня, обеспечивая высокую точность данных мониторинга. А новая функция «Эмоции» поможет пользователям лучше понять свое эмоциональное состояние и достичь гармонии.





Пятое поколение HUAWEI WATCH GT 5 представлено в двух версиях: WATCH GT 5 и WATCH GT 5 Pro. Смарт-часы сочетают в себе инновационные технологии и премиальный дизайн, обеспечивая высокое качество пользовательского опыта. Умные часы отличаются длительным временем автономной работы — до 14 дней без подзарядки, а также поддерживают вызовы по Bluetooth и быстрые ответы на сообщения. Гаджеты совместимы с устройствами на базе iOS и Android.

Помимо классических циферблатов, в HUAWEI WATCH GT 5 представлены 12, а в HUAWEI WATCH GT 5 Pro — 14 новых дизайнов циферблатов, каждый из которых предлагает удобные виджеты и интеллектуальные функции, удовлетворяющие требованиям самых взыскательных пользователей. Все циферблаты разработаны таким образом, чтобы помочь каждому пользователю в достижении своих целей.







Марина Александрова, актриса театра и кино:

— Смарт-часы HUAWEI похожи на произведение искусства. Я была поражена новыми белыми керамическими часами GT 5 Pro с первого взгляда. Белая керамика — это настоящее олицетворение красоты. Каждый раз, когда я бросаю на них взгляд, я восхищаюсь искусной работой дизайнера. GT 5 Pro для меня — это действительно удачное сочетание классики и современного промышленного дизайна.





Оскар Конюхов, путешественник, глава экспедиционного штаба Федора Конюхова поделился своим мнением о новой модели часов HUAWEI WATCH Ultimate:

— Наша экспедиция длится 12 дней, и я могу не переживать об уровне заряда, ведь по ходу движения мне необходимо сверяться с компасом, смотреть, куда мы движемся. Часы заменяют мне целый набор приборов, которые я раньше носил с собой в рюкзаке.





На презентации мы смогли познакомиться с планшетом HUAWEI MatePad Pro 12,2″.

HUAWEI MatePad Pro 12,2″ оснащен Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte, которая поддерживает особые технологии микровибраций и амортизации. Проводя стилусом по экрану, можно почувствовать, будто пишете настоящим карандашом по обычной бумаге.





Собственное приложение для рисования GoPaint позволяет художникам создавать произведения разного уровня сложности. Оно поддерживает множество полезных функций и инструментов для рисования, включая кисти для рисования тушью, маслом и акварелью.



Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ

Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ отметила удобство приложения GoPaint. Евгения также объявила о начале старта конкурса GoPaint, который начнется в конце октября.

— Хочу отметить, что приложение GoPaint — это отличный выбор для художников всех возрастов и уровней подготовки. Оно сочетает в себе простоту использования, богатый функционал и высокое качество результатов.





Планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2 дюйма отличается легким корпусом и весит всего 508 граммов, при этом его толщина составляет всего 5,5 мм, что делает его самым легким 12-дюймовым планшетом на рынке. Его удобно держать и выполнять операции на нем одной рукой.

Планшет оснащен высокоемкой батареей 10 100 мА*ч, а также поддерживает турбозарядку — устройство заряжается до 85% всего за 40 минут.

Новая клавиатура HUAWEI Glide Keyboard весит всего 420 г и имеет выемку под стилус для его надежного хранения и удобной зарядки. Клавиатура входит в комплект устройства. Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) поддерживает подключение к планшету с помощью технологии NearLink и более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям. Низкая задержка соединения обеспечивает плавность во время рукописного ввода и рисования.

Инновационные гаджеты от HUAWEI — это новый уровень в организации своей жизни и работы. Они уже больше чем аксессуары, они встроены в рутину современного человека. У HUAWEI получилось совместить технологичность, удобство и красоту, а также сделать гаджеты частью стиля.