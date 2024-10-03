ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инновации, стиль, удобство: какие гаджеты выбирают деловые и активные люди

03.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Редакция «Про бизнес» побывала на презентации инновационных гаджетов HUAWEI, где познакомилась с новинками, которые уже доступны для широкой аудитории и будут интересны и ценителям высокотехнологичных устройств, и тем, кто любит эстетику. Их точно оценят те, кому важны не только функции, но и стиль, а у HUAWEI он неповторимый, хоть и узнаваемый.

В рамках мероприятия были презентованы новые флагманские устройства HUAWEI. Среди новинок: инновационное поколение культовой линейки HUAWEI WATCH GT 5, смарт-часы с суточным мониторированием артериального давления HUAWEI WATCH D2 и новая модель HUAWEI WATCH Ultimate. Также были представлен планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2″


Участники смогли познакомиться с новинками и испытать их, а также услышать мнение и опыт использования гаджетов творческими личностями, спортсменами, путешественниками.

Так директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отметил особенно полезные функции HUAWEI WATCH GT 5 Pro для спортсменов.


Дмитрий Тарасов, директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества

Дмитрий Тарасов, директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества:

— Обновленные смарт-часы HUAWEI WATCH GT 5 Pro анализируют физические показатели во время моей пробежки и обращают мое внимание важные данные с помощью голосовых подсказок в наушниках или прямо из часов. Удобно отслеживать свой пульс, темп и дистанцию, которую я пробегаю. Датчик GPS-навигации и мониторинг работают очень точно. Я считаю, что это отличные смарт-часы для человека, увлекающегося спортом. Учитывая их стоимость, они составляют большую конкуренцию другим брендам.


Часы серии HUAWEI WATCH GT 5 сочетают в себе высокотехнологичные инновации и премиальный дизайн, что обеспечивает высочайшее качество пользовательского опыта. В серии представлены модели двух уникальных дизайнов, выполненные из материалов класса люкс. Также в устройствах линейки применена система HUAWEI TruSense, обеспечивающая точный, быстрый и комплексный мониторинг физических показателей и здоровья. Часы оснащены системой геопозиционирования HUAWEI Санфлауэр, которая предоставляет широкие возможности беговых тренировок, тренировок по велоспорту и гольфу профессионального уровня, обеспечивая высокую точность данных мониторинга. А новая функция «Эмоции» поможет пользователям лучше понять свое эмоциональное состояние и достичь гармонии.


Пятое поколение HUAWEI WATCH GT 5 представлено в двух версиях: WATCH GT 5 и WATCH GT 5 Pro. Смарт-часы сочетают в себе инновационные технологии и премиальный дизайн, обеспечивая высокое качество пользовательского опыта. Умные часы отличаются длительным временем автономной работы — до 14 дней без подзарядки, а также поддерживают вызовы по Bluetooth и быстрые ответы на сообщения. Гаджеты совместимы с устройствами на базе iOS и Android.

Помимо классических циферблатов, в HUAWEI WATCH GT 5 представлены 12, а в HUAWEI WATCH GT 5 Pro — 14 новых дизайнов циферблатов, каждый из которых предлагает удобные виджеты и интеллектуальные функции, удовлетворяющие требованиям самых взыскательных пользователей. Все циферблаты разработаны таким образом, чтобы помочь каждому пользователю в достижении своих целей.



Марина Александрова, актриса театра и кино:

— Смарт-часы HUAWEI похожи на произведение искусства. Я была поражена новыми белыми керамическими часами GT 5 Pro с первого взгляда. Белая керамика — это настоящее олицетворение красоты. Каждый раз, когда я бросаю на них взгляд, я восхищаюсь искусной работой дизайнера. GT 5 Pro для меня — это действительно удачное сочетание классики и современного промышленного дизайна.


Оскар Конюхов, путешественник, глава экспедиционного штаба Федора Конюхова поделился своим мнением о новой модели часов HUAWEI WATCH Ultimate:

— Наша экспедиция длится 12 дней, и я могу не переживать об уровне заряда, ведь по ходу движения мне необходимо сверяться с компасом, смотреть, куда мы движемся. Часы заменяют мне целый набор приборов, которые я раньше носил с собой в рюкзаке.


На презентации мы смогли познакомиться с планшетом HUAWEI MatePad Pro 12,2″.

HUAWEI MatePad Pro 12,2″ оснащен Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte, которая поддерживает особые технологии микровибраций и амортизации. Проводя стилусом по экрану, можно почувствовать, будто пишете настоящим карандашом по обычной бумаге.


Собственное приложение для рисования GoPaint позволяет художникам создавать произведения разного уровня сложности. Оно поддерживает множество полезных функций и инструментов для рисования, включая кисти для рисования тушью, маслом и акварелью.


Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ

Евгения Воронова художница, декан факультета графики МГАХИ им. В.И. Сурикова, член-корреспондент РАХ отметила удобство приложения GoPaint. Евгения также объявила о начале старта конкурса GoPaint, который начнется в конце октября.

— Хочу отметить, что приложение GoPaint — это отличный выбор для художников всех возрастов и уровней подготовки. Оно сочетает в себе простоту использования, богатый функционал и высокое качество результатов.


Планшет HUAWEI MatePad Pro 12,2 дюйма отличается легким корпусом и весит всего 508 граммов, при этом его толщина составляет всего 5,5 мм, что делает его самым легким 12-дюймовым планшетом на рынке. Его удобно держать и выполнять операции на нем одной рукой.

Планшет оснащен высокоемкой батареей 10 100 мА*ч, а также поддерживает турбозарядку — устройство заряжается до 85% всего за 40 минут.

Новая клавиатура HUAWEI Glide Keyboard весит всего 420 г и имеет выемку под стилус для его надежного хранения и удобной зарядки. Клавиатура входит в комплект устройства. Стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) поддерживает подключение к планшету с помощью технологии NearLink и более 10 000 уровней чувствительности к нажатиям. Низкая задержка соединения обеспечивает плавность во время рукописного ввода и рисования.

Инновационные гаджеты от HUAWEI — это новый уровень в организации своей жизни и работы. Они уже больше чем аксессуары, они встроены в рутину современного человека. У HUAWEI получилось совместить технологичность, удобство и красоту, а также сделать гаджеты частью стиля.

Смотрите также

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Редакция «Про бизнес» побывала на презентации инновационных гаджетов HUAWEI, где познакомилась с новинками, которые уже доступны для широкой аудитории и будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти люди работают в одной компании по 20+ лет. Узнали, в чем же секрет удержания кадров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2024
Mir24.TV Belarus
03.10.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика