«На неудачной инвестиции мы потеряли $ 11 тысяч». История маленького семейного производства необычного мерча

Источник материала: ProBusiness



Григорий и Дарья Лукичёвы.

Предприниматели Григорий и Дарья Лукичёвы живут в Москве и занимаются семейным бизнесом — производством и продажей одежды с криптовалютным принтом. Этому бизнесу уже 3 года. Предприниматели начинали с производства и продажи свечей, однако санкции не позволили развивать этот бизнес, и пара открыла новый — производство одежды с тематическими принтами. Это произошло после того, как дедушка Дарьи познакомил пару с криптовалютой: так появился бренд с криптовалютной тематикой «Криптошмот». Григорий и Дарья рассказали «Про бизнес» о своем пути.

«Все начиналось с небольшого домашнего швейного станка, который стоил около $ 3000».

— Меня сократили на работе, а к тому времени мы с Дашей занимались производством свечей, которые продавали через Instagram. Однако, после того, как Instagram в России почти не стало, мы потеряли наш главный канал продаж. И решили двигаться в другом направлении. Сразу начинали с обычной одежды, а идея про принт о крипте пришла после того, как я обратился в одну из компаний, которые занимались мерчем, с заказом вышить на джинсовке большую картинку. Они назвали цену порядка $ 200 и сказали, что придется ждать 3 недели. Так мы поняли, что на это есть большой спрос и решили тоже этим заняться. Все начиналось с небольшого домашнего швейного станка, который стоил около $ 3000. Постепенно мы начали наращивать обороты и докупать новое оборудование. Сейчас у нас оборудования примерно на $ 50 тысяч, а в месяц мы продаем около 1000 изделий.

Сейчас мы практически не работаем с розницей, но, когда работали, к нам часто обращались с заказами на принты с нецензурными словами и картинками — как правило такую одежду дарили своим друзьям.



Фото из личного архива. Григорий и Дарья в центре, вторые слева.

«Дедушка еще в 2016 году занимался майнингом, и, по сути, подсадил нас на крипту»

Именно «Криптошмот» мы начали продавать уже немного позже. Наша история знакомства с криптовалютой началась благодаря дедушке Даши — он еще в 2016 году занимался майнингом, и, по сути, подсадил нас на крипту. Нам было интересно погрузиться чуть глубже в эту сферу, начали покупать доступ в приватные группы, общаться с людьми из этой области. И так вышло, что именно люди в нашем новом кругу общения, которые занимаются криптовалютой, подтолкнули нас к созданию «Криптошмота».



Фото из личного архива

Каких-то неприятных ситуаций до недавнего времени не было. Но несколько недель назад клиент подменил кепку на ПВЗ Wildberries, отправил возврат и нас оштрафовали. Нам непонятно, почему в таких ситуациях Wildberries встает не на сторону селлеров, но с этим маркетплейсом нам все равно работать комфортнее, чем с Ozon, откуда мы ушли. Там все плохо с логистикой и работать в нашей нише практически невозможно.

Продукцию мы отшиваем сами, а ткань заказываем из Турции, там она самая качественная. Сейчас у нас получилось найти хороших поставщиков, и работать с Турцией стало еще удобнее. Чаще всего у нас покупают кепки, а реже всего — худи. Это объясняется тем, что стоимость худи намного выше кепок, и их покупают для себя, а кепки — это аксессуар, который можно купить или подарить. Маржинальность у кепок также выше, чем у худи: себестоимость худи высокая, так как мы используем дорогую ткань, а продавать ее дороже, чем цены на WB, не хочется, так как продажи могут упасть, кепки быстрее всего в производстве и быстро продаются.



Фото из личного архива

Наша цель не заломить огромную цену и заработать как можно больше, а сделать качественные вещи, которые может позволить себе любой человек и при этом будет долго их носить.

«На неудачной инвестиции мы потеряли $ 11 тысяч»

Мы не только продаем «Криптошмот», но сами так или иначе погружены в тему крипты. Первый капитал мы набили именно здесь, но и теряли деньги — как-то мы вложили в сервис Stepn (сервис, где нужно покупать NFT кроссовок, ходить и получать за это криптовалюту, — прим. «Про бизнес») около $ 11 тысяч и все потеряли.

Дизайн для нашего «Криптошмота» мы создаем полностью сами, хотя идеи для него мы часто черпаем из комьюнити. Нам хочется масштабироваться, нанять дизайнеров, увеличить производственные мощности, но пока мы не готовы доверить кому-либо такой творческий процесс. Тем более, этот процесс приносит нам удовольствие. Одними из самых популярных товаров магазина стали футболки с надписями «Я работаю в криптовалюте» и «you are not eligible». Эти фразы отражают две противоположные стороны жизни «криптанов»: первую хочется произнести с гордостью, а вторую никогда больше не видеть на экране.



Фото из личного архива

Наверное, главной задачей для нас сейчас является продажа нашего мерча. Не каждый, кто связан с криптой, задумывается о том, что такая одежда существует, многие привыкли к жизни исключительно в Web3. Тем не менее, это не мешает развиваться и находить партнеров в нише криптовалют. Самые плодотворные коллаборации — это те, которые я делаю с друзьями, ведущими свои каналы. Это приносит удовольствие обеим сторонам, а значит, и выгоду. На вопрос о том, какие советы мы можем дать начинающим предпринимателям, скажу так: «Мое мнение, что советы не помогут избежать ошибок и стресса. Каждый должен сам рассчитать свои силы и пройти свой уникальный путь».