Программу строительства энергообъектов на местном топливе обновят в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строительство энергоисточников в Беларуси на местном топливе позволит уменьшить зависимость от импорта и сэкономить валюту. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

Энергетический вопрос обсудили в Совете министров. Торф, щепа, древесные топливные гранулы, пеллеты уже показали свою эффективность. На них работают половина теплоисточников Беларуси. Таких котельных по стране более пяти тысяч. Глава правительства отметил: необходимо строить новые энергоисточники такого типа. И это стратегическая задача для Беларуси.

«На данных объектах себестоимость одной единицы порядка на 16-19% ниже, чем на энергоисточниках, работающих на природном газе. И это, как следствие, ведет к снижению субсидирования из бюджета на оказание услуг теплоснабжения для населения», – отметил заместитель председателя Государственного стандарта Республики Беларусь Виталий Крецкий.

«Результат, как вы видите, имеется определенный. Но, как всегда это происходит, он неоднозначный как по темпам реализации и степени выполнения мероприятий, так и по определению источников финансирования для завершения всех мероприятий программы. Есть недоработки в отдельных регионах», – считает Роман Головченко.

Членам правительства теперь нужно разработать обновленный план финансирования таких проектов. Корректировки госпрограммы министры представят до 1 ноября.