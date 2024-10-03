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Программу строительства энергообъектов на местном топливе обновят в Беларуси
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Строительство энергоисточников в Беларуси на местном топливе позволит уменьшить зависимость от импорта и сэкономить валюту. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».
«Результат, как вы видите, имеется определенный. Но, как всегда это происходит, он неоднозначный как по темпам реализации и степени выполнения мероприятий, так и по определению источников финансирования для завершения всех мероприятий программы. Есть недоработки в отдельных регионах», – считает Роман Головченко.
Членам правительства теперь нужно разработать обновленный план финансирования таких проектов. Корректировки госпрограммы министры представят до 1 ноября.
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