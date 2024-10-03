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Кооперацию в авиастроении, сельском хозяйстве и строительстве обсудили парламентарии России и Беларуси
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межрегиональное сотрудничество в Союзном государстве
В центре внимания встречи парламентариев – торгово-экономические вопросы. Страны работают над промышленной кооперацией. Среди перспективных направлений:
Особое внимание в Союзном государстве уделяют работе с молодежью. Акцент сделают на исторические проекты. Например, реконструкция Брестской крепости и Ржевского мемориала. В следующем году выйдут четыре фильма о Великой Отечественной войне. Так страны готовятся отметить 80-летие Победы.
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Кооперацию в авиастроении, сельском хозяйстве и строительстве обсудили парламентарии России и Беларуси
Товарооборот между странами с начала года составил свыше 2,5 триллионов российских рублей.
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