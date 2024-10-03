Кооперацию в авиастроении, сельском хозяйстве и строительстве обсудили парламентарии России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Межрегиональное сотрудничество в Союзном государстве ускоряет экономический рост стран . Об этом заявили участники заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству, передает телеканал «МИР 24».

В центре внимания встречи парламентариев – торгово-экономические вопросы. Страны работают над промышленной кооперацией. Среди перспективных направлений: сельскохозяйственное машиностроение , а также строительство. Новой виток в сотрудничестве получит авиастроение.

«Экономика имеет огромное значение. Особенно сегодня, когда нам нужно обеспечить импортозамещение. Потому что санкции, которыми обложили Россию, Беларусь, требуют от нас решения этих экономических задач совместно», – заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев.

«Взаимоотношения, которые сложились между парламентами Беларуси и России, являются показательными взаимоотношениями парламентариев двух братских народов, которые идут к одной цели – сохранению суверенитета, сохранению мирного неба и дальнейшего развития», – сказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко.

Особое внимание в Союзном государстве уделяют работе с молодежью. Акцент сделают на исторические проекты. Например, реконструкция Брестской крепости и Ржевского мемориала. В следующем году выйдут четыре фильма о Великой Отечественной войне. Так страны готовятся отметить 80-летие Победы.