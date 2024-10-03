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Кооперацию в авиастроении, сельском хозяйстве и строительстве обсудили парламентарии России и Беларуси

03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кооперацию в авиастроении, сельском хозяйстве и строительстве обсудили парламентарии России и Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Межрегиональное сотрудничество в Союзном государстве ускоряет экономический рост стран. Об этом заявили участники заседания Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству, передает телеканал «МИР 24».

В центре внимания встречи парламентариев – торгово-экономические вопросы. Страны работают над промышленной кооперацией. Среди перспективных направлений: сельскохозяйственное машиностроение, а также строительство. Новой виток в сотрудничестве получит авиастроение.

«Экономика имеет огромное значение. Особенно сегодня, когда нам нужно обеспечить импортозамещение. Потому что санкции, которыми обложили Россию, Беларусь, требуют от нас решения этих экономических задач совместно», – заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев.

«Взаимоотношения, которые сложились между парламентами Беларуси и России, являются показательными взаимоотношениями парламентариев двух братских народов, которые идут к одной цели – сохранению суверенитета, сохранению мирного неба и дальнейшего развития», – сказал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Сергей Хоменко.

Особое внимание в Союзном государстве уделяют работе с молодежью. Акцент сделают на исторические проекты. Например, реконструкция Брестской крепости и Ржевского мемориала. В следующем году выйдут четыре фильма о Великой Отечественной войне. Так страны готовятся отметить 80-летие Победы.

Товарооборот между странами с начала года составил почти 94 миллиарда белорусских рублей или свыше 2,5 триллионов российских. Это на 8.5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.



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Товарооборот между странами с начала года составил свыше 2,5 триллионов российских рублей.
 
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