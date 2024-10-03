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Вакцинация от гриппа стартовала в Беларуси. Кому в первую очередь следует сделать прививку?

03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вакцинация от гриппа стартовала в Беларуси. Кому в первую очередь следует сделать прививку?
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси стартовала вакцинация от гриппа. Привиться можно в любой поликлинике. На выбор есть два препарата – российского и французского производства, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пенсионерка из Минска Оксана Бисерова решила не медлить с вакцинацией. Признается, что прививка не только защищает ее от болезни, но и прибавляет спокойствия. В свои 78 она приходит на укол каждый год и советует делать то же самое детям, внукам и подругам.

«Особенно людям пожилого возраста я бы рекомендовала всем проходить вакцинацию. Мы с мужем регулярно проводим вакцинацию и довольны. Уже где-то лет пять подряд я прохожу вакцинацию. Возраст, состояние здоровья требуют этого», – рассказала жительница Минска Оксана Бисерова.

Перед процедурой – тщательный осмотр у врача. Если хотя бы что-то будет не так, с прививкой нужно повременить. В норме должны быть температура и давление. Не пустят на вакцинацию и тех, у кого обнаружат симптомы ОРВИ.

«Рост, вес измеряем, окружность талии, окружность грудной клетки, смотрим анализы обязательно. Учреждения готовятся, долго готовятся, мы увеличиваем количество талонов на приеме, увеличивается время принятия человека. Также, конечно, готовится процедурный кабинет, чтобы провести вакцинацию. Опять же обзваниваем население для того, чтобы приглашать на вакцинацию», – рассказала врач общей практики Елизавета Курилович.

В первую очередь сделать прививку предлагают людям из группы риска. Это дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, медработники. Российской вакциной привиться можно бесплатно, за французскую придется заплатить. Обе прошли внутренние проверки в Беларуси и полностью безопасны.

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«Ожидается в ближайшее время поступление еще одной вакцины для прививок на платной основе, производство – Нидерланды. Любая вакцинация не дает стопроцентной защиты от заражения, но в среднем от 75 до 90% – это те цифры, о которых мы можем говорить о профилактике», – рассказала заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси Алла Дашкевич.

Вакцинация от гриппа проходит осенью и зимой. Пик заболеваемости придется на самые холодные месяцы. Поэтому сделать укол пока еще есть время. Всего в Беларуси планируют привить от гриппа два миллиона человек. В республике вакцинация от гриппа носит рекомендательный характер.



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Теги: Минск
 
 
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Привиться можно осенью и зимой. Пик заболеваемости приходится на самые холодные месяцы.
 
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