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Вакцинация от гриппа стартовала в Беларуси. Кому в первую очередь следует сделать прививку?
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовала
Пенсионерка из Минска Оксана Бисерова решила не медлить с вакцинацией. Признается, что прививка не только защищает ее от болезни, но и прибавляет спокойствия. В свои 78 она приходит на укол каждый год и советует делать то же самое детям, внукам и подругам.
Перед процедурой – тщательный осмотр у врача. Если хотя бы что-то будет не так, с прививкой нужно повременить. В норме должны быть температура и давление. Не пустят на вакцинацию и тех, у кого обнаружат симптомы ОРВИ.
В первую очередь сделать прививку предлагают людям из группы риска. Это дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, медработники. Российской вакциной привиться можно бесплатно, за французскую придется заплатить. Обе прошли внутренние проверки в Беларуси и полностью безопасны.
Вакцинация от гриппа проходит осенью и зимой. Пик заболеваемости придется на самые холодные месяцы. Поэтому сделать укол пока еще есть время. Всего в Беларуси планируют привить от гриппа два миллиона человек. В республике вакцинация от гриппа носит рекомендательный характер.
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Привиться можно осенью и зимой. Пик заболеваемости приходится на самые холодные месяцы.
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