Вакцинация от гриппа стартовала в Беларуси. Кому в первую очередь следует сделать прививку?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовала вакцинация от гриппа . Привиться можно в любой поликлинике. На выбор есть два препарата – российского и французского производства, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Пенсионерка из Минска Оксана Бисерова решила не медлить с вакцинацией. Признается, что прививка не только защищает ее от болезни, но и прибавляет спокойствия. В свои 78 она приходит на укол каждый год и советует делать то же самое детям, внукам и подругам.

«Особенно людям пожилого возраста я бы рекомендовала всем проходить вакцинацию. Мы с мужем регулярно проводим вакцинацию и довольны. Уже где-то лет пять подряд я прохожу вакцинацию. Возраст, состояние здоровья требуют этого», – рассказала жительница Минска Оксана Бисерова.

Перед процедурой – тщательный осмотр у врача. Если хотя бы что-то будет не так, с прививкой нужно повременить. В норме должны быть температура и давление. Не пустят на вакцинацию и тех, у кого обнаружат симптомы ОРВИ.

«Рост, вес измеряем, окружность талии, окружность грудной клетки, смотрим анализы обязательно. Учреждения готовятся, долго готовятся, мы увеличиваем количество талонов на приеме, увеличивается время принятия человека. Также, конечно, готовится процедурный кабинет, чтобы провести вакцинацию. Опять же обзваниваем население для того, чтобы приглашать на вакцинацию», – рассказала врач общей практики Елизавета Курилович.

В первую очередь сделать прививку предлагают людям из группы риска. Это дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями, медработники. Российской вакциной привиться можно бесплатно, за французскую придется заплатить. Обе прошли внутренние проверки в Беларуси и полностью безопасны.