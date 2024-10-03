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Беларусь сохранила лидерство по экскурсионным турам из России

03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сохранила лидерство среди зарубежных экскурсионных направлений этой осенью из России, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.

«По оценкам туроператоров, в лидерах этой осенью – Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия. Турпоток в эти республики стабильно растет», –отмечается в сообщении.

Туроператоры объясняют успех белорусских направлений тем, что они подразумевают удобную транспортную доступность и интересное культурное наследие. Что касается Грузии, то рост интереса к этой стране произошел на фоне возобновления прямого авиасообщения в 2023 году.

Ранее в РСТ рассказали, что россияне стали более активно бронировать туры в Беларусь на осенний период. К концу сентября этого года количество бронирований санаториев в Беларуси возросло на 25%, гостиниц Минска – на 72%, экскурсионных туров – на 55%. Некоторые местные здравницы полностью заполнены на октябрь, но в целом дефицита мест не наблюдается. Средняя продолжительность отдыха в санатории – 10-12 дней.



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Теги: Минск
 
 
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В лидерах этой осенью также Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.
 
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