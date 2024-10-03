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Беларусь сохранила лидерство по экскурсионным турам из России
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь сохранила лидерство среди зарубежных экскурсионных направлений этой осенью из России, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.
«По оценкам туроператоров, в лидерах этой осенью – Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия. Турпоток в эти республики стабильно растет», –отмечается в сообщении.
Туроператоры объясняют успех белорусских направлений тем, что они подразумевают удобную транспортную доступность и интересное культурное наследие. Что касается Грузии, то рост интереса к этой стране произошел на фоне возобновления прямого авиасообщения в 2023 году.
Ранее в РСТ рассказали, что россияне стали более активно
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В лидерах этой осенью также Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.
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