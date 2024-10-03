Беларусь сохранила лидерство по экскурсионным турам из России

Туроператоры объясняют успех белорусских направлений тем, что они подразумевают удобную транспортную доступность и интересное культурное наследие. Что касается Грузии, то рост интереса к этой стране произошел на фоне возобновления прямого авиасообщения в 2023 году.

Ранее в РСТ рассказали, что россияне стали более активно бронировать туры в Беларусь на осенний период. К концу сентября этого года количество бронирований санаториев в Беларуси возросло на 25%, гостиниц Минска – на 72%, экскурсионных туров – на 55%. Некоторые местные здравницы полностью заполнены на октябрь, но в целом дефицита мест не наблюдается. Средняя продолжительность отдыха в санатории – 10-12 дней.