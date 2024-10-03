«Айгенис» представляет интересы «Активлизинг» как эмитента облигаций на фондовом рынке Беларуси

Источник материала: ProBusiness





В конце сентября 2024 г. инвестиционная компания «Айгенис» , ведущий брокер Беларуси, объявила о сотрудничестве с новым эмитентом — компанией «Активлизинг», одним из лидеров на рынке лизинговых услуг с более чем 21-летним опытом работы. Компания выпустила облигации с доходностью 7% годовых, привязанной к курсу доллара США, которые уже доступны для инвестирования в приложении aigenis invest .

Основные параметры выпуска облигаций ООО «Активлизинг» Оп8:

Переменный процентный доход, индексируемый к USD – 7% годовых

Срок погашения – 30 сентября 2027 года

Купонные выплаты – раз в квартал

Номинальная стоимость облигации – 500 BYN

Депозитарий – ЗАО «Айгенис»

В своей деятельности «Активлизинг» использует различные инструменты фондирования бизнеса и уже имеет значительный опыт в привлечении средств через банковские кредиты, токены и облигации, а именно - 7 выпусков облигаций и 17 выпусков цифровых знаков (токенов) с высокой ликвидностью, обязательства по которым выполняются в срок в полном объеме.

В 2023 году Группе компаний «Активлизинг» были присвоены кредитные рейтинги: ООО «Активлизинг» на уровне by.A, ООО «Актив-Рент» на уровне by.A+, что подтверждает надежность группы компаний как заемщика.

Финансовые показатели ООО «Активлизинг» демонстрируют положительную динамику на протяжении последних лет. За 6 месяцев 2024г лизинговый портфель ООО “Активлизинг” увеличился на 17,34%. Чистая прибыль составила 7 млн белорусских рублей. Уровень просроченной задолженности за этот период составил 1,27% от общей суммы обязательств лизингополучателей, что показывает высокое качество лизингового портфеля и обеспечивает устойчивое финансовое положение компании. «Активлизинг» эффективно управляет своими рисками и является надежным заемщиком.

Новый выпуск облигаций является важным этапом в расширении финансовых возможностей «Активлизинг» и привлечении новых инвесторов. Индексация доходности, привязанная к валютному курсу, обеспечивает дополнительную защиту капитала для инвесторов.

Теперь частные инвесторы и юридические лица могут легко ознакомиться с условиями выпуска и приобрести облигации через мобильное приложение aigenis invest , где зарегистрированы более 15 000 клиентов. Привлечение нового эмитента облигаций позволяет частным инвесторам и юридическим компаниям диверсифицировать свой инвестиционный портфель.

Инвестиционная компания «Айгенис» выступает драйвером развития фондового рынка Беларуси, содействуя популяризации финансовой грамотности и укреплению института частного инвестора. Миссия компании — привлекать надежных эмитентов и предлагать качественные финансовые инструменты, обеспечивая доступ к инвестициям широкому кругу участников рынка.