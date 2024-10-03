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«Айгенис» представляет интересы «Активлизинг» как эмитента облигаций на фондовом рынке Беларуси
03.10.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В конце сентября 2024 г. инвестиционная компания
Основные параметры выпуска облигаций ООО «Активлизинг» Оп8:
В своей деятельности «Активлизинг» использует различные инструменты фондирования бизнеса и уже имеет значительный опыт в привлечении средств через банковские кредиты, токены и облигации, а именно - 7 выпусков облигаций и 17 выпусков цифровых знаков (токенов) с высокой ликвидностью, обязательства по которым выполняются в срок в полном объеме.
В 2023 году Группе компаний «Активлизинг» были присвоены кредитные рейтинги: ООО «Активлизинг» на уровне by.A, ООО «Актив-Рент» на уровне by.A+, что подтверждает надежность группы компаний как заемщика.
Финансовые показатели ООО «Активлизинг» демонстрируют положительную динамику на протяжении последних лет. За 6 месяцев 2024г лизинговый портфель ООО “Активлизинг” увеличился на 17,34%. Чистая прибыль составила 7 млн белорусских рублей. Уровень просроченной задолженности за этот период составил 1,27% от общей суммы обязательств лизингополучателей, что показывает высокое качество лизингового портфеля и обеспечивает устойчивое финансовое положение компании. «Активлизинг» эффективно управляет своими рисками и является надежным заемщиком.
Новый выпуск облигаций является важным этапом в расширении финансовых возможностей «Активлизинг» и привлечении новых инвесторов. Индексация доходности, привязанная к валютному курсу, обеспечивает дополнительную защиту капитала для инвесторов.
Теперь частные инвесторы и юридические лица могут легко ознакомиться с условиями выпуска и приобрести облигации через мобильное приложение
Инвестиционная компания
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В конце сентября 2024 г. инвестиционная компания «Айгенис», ведущий брокер Беларуси, объявила о сотрудничестве с новым эмитентом - компанией «Активлизинг», одним из...
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