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Лукашенко назвал связи Беларуси и Азербайджана хорошим переплетением межгосударственных и личных отношений

03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назвал связи Беларуси и Азербайджана хорошим переплетением межгосударственных и личных отношений
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Закрытых тем между Минском и Баку нет. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает «МИР 24».

Белорусский лидер назвал отношения между странами крепкими и близкими. И напомнил о договоренностях, которые были достигнуты с Ильхамом Алиевым во время госвизита в Азербайджан. Их необходимо выполнить в короткие сроки, это задача для правительств обеих стран.

«Мы делаем свое дело во имя наших народов. Надо сегодня быстрее. Потому что время такое. Если во время вашего визита и пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Наши отношения – это хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана, мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан для нас сделает все, на что он способен», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко посещал Азербайджан в мае этого года. По итогам визита договорились наращивать объемы сборки белорусских тракторов, коммунальной и грузовой техники, а также наметили совместные строительные проекты и планы по созданию общих предприятий по производству лекарств, удобрений и другой продукции.

Товарооборот между Минском и Баку за первые шесть месяцев 2024 года вырос в два раза по сравнению с таким же периодом прошлого года.



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Белорусский лидер встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
 
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