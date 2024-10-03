Лукашенко назвал связи Беларуси и Азербайджана хорошим переплетением межгосударственных и личных отношений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Закрытых тем между Минском и Баку нет. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает «МИР 24».

Белорусский лидер назвал отношения между странами крепкими и близкими. И напомнил о договоренностях, которые были достигнуты с Ильхамом Алиевым во время госвизита в Азербайджан. Их необходимо выполнить в короткие сроки, это задача для правительств обеих стран.

«Мы делаем свое дело во имя наших народов. Надо сегодня быстрее. Потому что время такое. Если во время вашего визита и пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Наши отношения – это хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана, мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан для нас сделает все, на что он способен», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко посещал Азербайджан в мае этого года. По итогам визита договорились наращивать объемы сборки белорусских тракторов, коммунальной и грузовой техники, а также наметили совместные строительные проекты и планы по созданию общих предприятий по производству лекарств, удобрений и другой продукции.