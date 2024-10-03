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Лукашенко назвал связи Беларуси и Азербайджана хорошим переплетением межгосударственных и личных отношений
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Закрытых тем между Минском и Баку нет. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, передает «МИР 24».
Белорусский лидер назвал отношения между странами крепкими и близкими. И напомнил о договоренностях, которые были достигнуты с Ильхамом Алиевым во время госвизита в Азербайджан. Их необходимо выполнить в короткие сроки, это задача для правительств обеих стран.
Александр Лукашенко посещал Азербайджан в мае этого года. По итогам визита договорились наращивать объемы сборки белорусских тракторов, коммунальной и грузовой техники, а также наметили совместные строительные проекты и планы по созданию общих предприятий по производству лекарств, удобрений и другой продукции.
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Лукашенко назвал связи Беларуси и Азербайджана хорошим переплетением межгосударственных и личных отношений
Белорусский лидер встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
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