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Потушили лесные пожары и ликвидировали последствия паводков. МЧС России и Беларуси провели совместные учения

03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Потушили лесные пожары и ликвидировали последствия паводков. МЧС России и Беларуси провели совместные учения
 МТРК «Мир»

В Подмосковье ликвидировали последствия катастрофических паводков, лесных пожаров, серии взрывов на горно-химическом комбинате. Причем делали это силами МЧС двух стран: России и Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.

Вертолет Ми-8 зависает на высоте 30 метров. Спасатели МЧС России десантируются беспарашютным способом с помощью специальной лебедки и альпинистских веревок. Они должны провести эвакуацию гражданского населения из зоны критических паводков, спасти экипаж потерпевшего крушение самолета, а также провести тушение лесных пожаров. Можно сказать, что это их типичные, стандартные и даже будничные задачи.

Вот прорывает дамбу из-за повышения уровня воды. В считанные минуты на точку прибывают техника повышенной проходимости, лодки на воздушных подушках, мобильные механизированные мосты и водолазы с воздуха.

Тонны воды поочередно сбрасывают тяжелые Ил-76 и Ми-26. Помогают им Ми-8 и Ка-32. Это уже тушение огня в лесном массиве. Очаг локализован. Население из ближайшего населенного пункта успешно эвакуировано.

«Сегодняшние мероприятия в честь 25-й годовщины – это очень хорошее мероприятие. Мы с ребятами очень плотно сотрудничаем. Это показали не только работы в Сирии и Турции, у нас много других задач. Мы абсолютно открыты и выполняем эти задачи», – рассказал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
Белорусскую сторону на учениях представляет команда из двух десятков бойцов и двух четвероногих товарищей: Дарка и Грома. Многие из них уже работали с российскими коллегами. Причем не только на учениях. Например, ликвидировали последствия мощного землетрясения в Турции в феврале 2023 года.

«Взаимодействие идет на постоянной основе, то есть мы принимаем участие в различного рода учениях с нашими коллегами из Российской Федерации», – рассказал старший инженер Центр поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР» (Республика Беларусь) Артур Салей.

За успешно выполненные задачи российских и белорусских спасателей награждают главы ведомств двух стран Александр Куренков и Вадим Синявский. Заканчивает учения показательный проход авиации и гуманитарной колонны МЧС России. Такая же, кстати, с грузом доставлена сегодня спецбортом в Ливан.



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За успешно выполненные задачи российских и белорусских спасателей наградили главы ведомств двух стран Александр Куренков и Вадим Синявский.
 
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