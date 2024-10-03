Потушили лесные пожары и ликвидировали последствия паводков. МЧС России и Беларуси провели совместные учения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Подмосковье ликвидировали последствия катастрофических паводков, лесных пожаров, серии взрывов на горно-химическом комбинате. Причем делали это силами МЧС двух стран: России и Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Виталий Никулин.

Вертолет Ми-8 зависает на высоте 30 метров. Спасатели МЧС России десантируются беспарашютным способом с помощью специальной лебедки и альпинистских веревок. Они должны провести эвакуацию гражданского населения из зоны критических паводков, спасти экипаж потерпевшего крушение самолета, а также провести тушение лесных пожаров. Можно сказать, что это их типичные, стандартные и даже будничные задачи.

Вот прорывает дамбу из-за повышения уровня воды. В считанные минуты на точку прибывают техника повышенной проходимости, лодки на воздушных подушках, мобильные механизированные мосты и водолазы с воздуха.

Тонны воды поочередно сбрасывают тяжелые Ил-76 и Ми-26. Помогают им Ми-8 и Ка-32. Это уже тушение огня в лесном массиве. Очаг локализован. Население из ближайшего населенного пункта успешно эвакуировано.

«Сегодняшние мероприятия в честь 25-й годовщины – это очень хорошее мероприятие. Мы с ребятами очень плотно сотрудничаем. Это показали не только работы в Сирии и Турции, у нас много других задач. Мы абсолютно открыты и выполняем эти задачи», – рассказал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.