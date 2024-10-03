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Потушили лесные пожары и ликвидировали последствия паводков. МЧС России и Беларуси провели совместные учения
03.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Подмосковье ликвидировали последствия катастрофических паводков, лесных пожаров, серии взрывов на горно-химическом комбинате. Причем делали это
Вертолет Ми-8 зависает на высоте 30 метров. Спасатели МЧС России десантируются беспарашютным способом с помощью специальной лебедки и альпинистских веревок. Они должны провести эвакуацию гражданского населения из зоны критических паводков, спасти экипаж потерпевшего крушение самолета, а также провести тушение лесных пожаров. Можно сказать, что это их типичные, стандартные и даже будничные задачи.
Вот прорывает дамбу из-за повышения уровня воды. В считанные минуты на точку прибывают техника повышенной проходимости, лодки на воздушных подушках, мобильные механизированные мосты и водолазы с воздуха.
Тонны воды поочередно сбрасывают тяжелые Ил-76 и Ми-26. Помогают им Ми-8 и Ка-32. Это уже тушение огня в лесном массиве. Очаг локализован. Население из ближайшего населенного пункта успешно эвакуировано.
«Взаимодействие идет на постоянной основе, то есть мы принимаем участие в различного рода учениях с нашими коллегами из Российской Федерации», – рассказал старший инженер Центр поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР» (Республика Беларусь) Артур Салей.
За успешно выполненные задачи российских и белорусских спасателей награждают главы ведомств двух стран Александр Куренков и Вадим Синявский. Заканчивает учения показательный проход авиации и гуманитарной колонны МЧС России. Такая же, кстати, с грузом доставлена сегодня спецбортом в Ливан.
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Потушили лесные пожары и ликвидировали последствия паводков. МЧС России и Беларуси провели совместные учения
За успешно выполненные задачи российских и белорусских спасателей наградили главы ведомств двух стран Александр Куренков и Вадим Синявский.
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