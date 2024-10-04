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VIII Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» стартовал в Беларуси
04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси стартовал Международный фестиваль документального кино «
В кинотеатре «Беларусь» ажиотаж. Показы фестиваля «Евразия.DOC» переместились из Смоленска в Минск. Фильмы идут сразу в нескольких залах. Для просмотра можно выбрать понравившуюся тематику. Вход свободный. Вот почти полный зал собрался, чтобы посмотреть фильм режиссера из Кыргызстана. Картина с простым названием «Мама» рассказывает о женщине-медике, любви которой хватает и на своих, и на чужих детей. Кино лишь с русскими субтитрами, но зрителям это не мешает прочувствовать тему.
«Мы студенты Академии искусств, режиссуры и документального кино и, собственно, почему бы и нет, опыт. Только, смотря актуальные работы с фестиваля, можно понять, что сейчас требуется в профессии, в какую сторону развиваться или чего не хватает. Сейчас киргизское кино набирает какие-то особенные обороты, в принципе, это можно считать отдельным жанром», – отметил зритель Виталий Мартынюк.
За два дня в Минске покажут 17 документальных фильмов. Лучшие картины выбрали из более чем 300 заявок. И это рекорд. Расширяет фестиваль и географию участников. В этом году со своими работами выступают режиссеры из Китая и Ирана.
От безопасности в интернете до уважения к малой родине – тематика картин разнообразна. Многие режиссеры обратились к проблемам современного мира. Акцент сделали и на историю. Большой блок посвятили борьбе советского народа во время Великой Отечественной войны.
В рамках фестиваля «Евразия.DOC» покажут и фильм представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Это картина о жизни в столице во время немецкой оккупации и освобождении города. Авторы собрали уникальные воспоминания свидетелей тех событий. Фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» проходит в восьмой раз.
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За два дня в Минске покажут 17 документальных фильмов. Лучшие картины выбрали из более чем 300 заявок.
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