VIII Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» стартовал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси стартовал Международный фестиваль документального кино « Евразия.DOC ». Свои работы для него подготовили режиссеры стран Содружества. Всего в рамках мероприятия покажут 32 лучшие картины. Кому удалось попасть на большие экраны, увидела корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

В кинотеатре «Беларусь» ажиотаж. Показы фестиваля «Евразия.DOC» переместились из Смоленска в Минск. Фильмы идут сразу в нескольких залах. Для просмотра можно выбрать понравившуюся тематику. Вход свободный. Вот почти полный зал собрался, чтобы посмотреть фильм режиссера из Кыргызстана. Картина с простым названием «Мама» рассказывает о женщине-медике, любви которой хватает и на своих, и на чужих детей. Кино лишь с русскими субтитрами, но зрителям это не мешает прочувствовать тему.

«Она очень трогательная, это раз. Во-вторых, автор сопереживает своей героине, он ее любит, просто это видно. И в общем, может быть, правильно, что он не боится этой ручной камеры, это дает какую-то подлинность», – посчитала зритель Ирина Волох.

«Мы студенты Академии искусств, режиссуры и документального кино и, собственно, почему бы и нет, опыт. Только, смотря актуальные работы с фестиваля, можно понять, что сейчас требуется в профессии, в какую сторону развиваться или чего не хватает. Сейчас киргизское кино набирает какие-то особенные обороты, в принципе, это можно считать отдельным жанром», – отметил зритель Виталий Мартынюк.

За два дня в Минске покажут 17 документальных фильмов. Лучшие картины выбрали из более чем 300 заявок. И это рекорд. Расширяет фестиваль и географию участников. В этом году со своими работами выступают режиссеры из Китая и Ирана.

«Это, во-первых, возможность встретиться автору документального кино со своей аудиторией. Такого практически нигде на евразийском пространстве не происходит. Наши люди привыкли смотреть документалистику с экрана телевизора, с экрана планшета, гаджета, ноутбука. И привлечь аудиторию в кинотеатр на большой показ, вот в эту особую атмосферу, плюс соединить его с автором – это была главная миссия нашего фестиваля», – сообщил исполнительный директор фестиваля «Евразия.DOC» Андрей Кривошеев.

От безопасности в интернете до уважения к малой родине – тематика картин разнообразна. Многие режиссеры обратились к проблемам современного мира. Акцент сделали и на историю. Большой блок посвятили борьбе советского народа во время Великой Отечественной войны.

В рамках фестиваля «Евразия.DOC» покажут и фильм представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси. Это картина о жизни в столице во время немецкой оккупации и освобождении города. Авторы собрали уникальные воспоминания свидетелей тех событий. Фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» проходит в восьмой раз.