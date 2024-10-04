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Босс за границей. Как управлять командой в удаленном формате?
04.10.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Карина Кудина — бизнесвумен и создательница бренда женской одежды и нижнего белья LoveLace. Сейчас в ее команде работает 30 человек, а в месяц компании удается реализовать тысячи изделий. Бренд стал популярен не только у белорусок, поэтому сейчас Карина готовится к запуску студии на Бали, где проводит по несколько месяцев каждый год. Но как управлять бизнесом, когда ты за тысячи километров? В совместном проекте с
Сейчас Карина работает сразу на две студии — одна в сентябре начала работу в Минске, другая — на Бали. Поэтому регулярные поездки туда-сюда девушке обеспечены.
К счастью, уже удалось выстроить рабочую систему коммуникаций и бизнес-процессов, которая поддерживает управление командой даже если собственник за тысячи километров и разницей во времени в несколько часов.
За границей 8 месяцев в году, а компания — растет
— Карина, расскажите, как часто вы работаете удаленно от своей команды?
— Я довольно часто работаю удаленно. Для меня и моей команды это уже норма. Впервые я попробовала такой формат в 2019 году. Тогда я уехала на Бали всего на 2 месяца. Но в 2020 году я провела за пределами Беларуси уже полгода. Так мои «зимовки» повторялись, стали уже регулярными. И срок моего отсутствия в Минске вырос до 8 месяцев в году.
Отмечу, что мои отъезды — это не совсем путешествия или отдых.
Я работаю удаленно. И провожу за работой не меньше, а иногда и больше времени, чем когда я физически нахожусь в Минске.Сейчас я сама хочу побыть в Беларуси подольше. Мои поездки стали немного короче — я нахожусь в отъезде 4−5 месяцев в году. Но даже если я не провожу по полгода в Азии, удаленная работа все равно часть жизни нашей компании. Поездки помогают мне находить вдохновение и новые идеи, знакомства, иногда даже инвесторов. поэтому моя команда точно знает, что мои поездки — это для развития.
— Что было с компанией в периоды вашего отсутствия? Какие обязанности оставались на вас?
— К счастью, моя компания только росла и развивалась. Надеюсь, так будет и дальше, потому что и я, и моя команда делаем очень многое для этого.
Что касается обязанностей, то они были практически такими же, как когда я в Минске.
Также на мне часть креативная — я придумываю дизайн комплектов белья или одежды, отправляю свои эскизы и видение команде, а затем получаю образцы, вношу корректировки и только потом одобряю к производству коллекцию.
И, конечно, без ложной скромности, я не только глава, но и душа компании. От того, какие новые идеи придут мне во время поездок, зависит будущий успех бизнеса.Поэтому моя задача — напитываться, смотреть, вдохновляться. Чтобы потом отдавать эту энергию в бренд.
— По вашему опыту, что позволяет эффективно выстраивать все процессы, когда вы находитесь далеко от команды?
— На мой взгляд, очень многое зависит от команды. Я очень тщательно подходила к ее формированию, поэтому уверена в тех людях, которые работают в LoveLace. У меня сильная команда женщин! Они прекрасно знают, что делать, даже без моего непосредственного присутствия.
Но, конечно, все не может быть идеально на 100%. Бывают моменты, которые требуют прямого моего участия. Например, у меня есть правило: я всегда лично отсматриваю образцы тканей, фурнитуры и материалов, а затем тестирую наши модели белья. Поэтому мы в первую очередь наладили процесс отправки на Бали «чемоданов», доверху заполненных образцами. Поначалу мы искали людей, которые полетят на Бали и будут готовы взять с собой дополнительный багаж. Но потом оптимизировали этот процесс: нашли логистическую компанию, которая обеспечивает быструю и аккуратную доставку. И это обходится всего в 30$ за килограмм.
Я в целом считаю, что нужно постоянно искать возможности. Сегодня для бизнеса доступна масса сервисов, которые облегчают работу, делают ее более результативной. Главное ими пользоваться, не игнорировать доступные опции.
4 принципа эффективной удаленки для босса
— Как вы с командой выстраиваете процессы и распределяете обязанности в те периоды, когда вы в другой стране?
— Все уже давно выстроено. Я годами формировала процессы так, чтобы мое отсутствие воспринималось как норма. Поэтому бизнес не останавливается с моим отъездом, все идет в штатном режиме.
Есть несколько основных принципов, на которых строится работа в мое отсутствие:
— Какие инструменты вы с командой используете, чтобы эффективно работать в формате «удаленного босса»?
— Главный инструмент для нас — чаты в мессенджере, который для всех удобен. Это простая и эффективная форма коммуникации, которая одновременно не напрягает и помогает оперативно решать вопросы.
Для меня хорошо работает функция отложенных сообщений: я могу записать что-то рано утром на Бали и запланировать отправку на 10 утра по минскому времени.Мысль не потеряла и никого не разбудила. Также я не пишу без острой необходимости в выходные.
Также мы регулярно проводим онлайн-видеовстречи, чтобы обсудить лично некоторые вопросы и просто пообщаться с командой. Это настраивает всех на нужный лад и создает полное ощущение моего личного присутствия. Здорово, что сервис видеоконференцсвязи уже прочно вошел в повседневную жизнь большинства сотрудников. Это делает удаленку намного более эффективным форматом.
— С какими основными сложностями в управлении командой вы сталкиваетесь, когда находитесь далеко?
— Сложнее всего создавать новые модели белья в онлайн-формате. Выбирать сочетания цветов и материалов, опираясь на цветопередачу камеры — не очень эффективно.
В Минске этот процесс отнимает у меня немного времени. Я просто приезжаю на наше производство, рассматриваю и тактильно оцениваю все материалы и составляю комбинации, которые, на мой взгляд, понравятся нашим клиенткам.
Когда я прошу команду сделать это вместо меня, у них тоже получаются интересные варианты. Но у меня уже есть многолетний опыт, насмотренность и понимание того, что «зайдет», а что не вызовет интереса. Наша фишка — это контрасты. Но контрасты — это еще и риск. Все-таки видение собственника в малом и среднем бизнесе играет огромную роль. И устраниться из этого процесса — значит, потерять изюминку нашего бренда, его особый стиль. На это я не готова!
— А разница во времени не проблема?
— Разница во времени — это отлично! Например, с Бали разница составляет 5 часов. Это значит, что пока Минск еще спит, у меня есть 5 часов пожить, почувствовать что-то еще, помимо работы. Я могу отдохнуть, сходить на массаж или куда-то съездить.
Мы с командой планируем онлайн-звонки так, чтобы это было удобно и мне, и им. Для них это будет утро, для меня — вечер. Все довольны!Что касается публикации контента с разницей во времени. Во-первых, многие публикации планируются заранее. Это нормальная практика для брендов иметь контент-план на многие дни, недели и даже месяцы вперед. Во-вторых, в Минске я начинала заниматься контентом к 12−13 часам, на Бали при разнице во времени это будет значительно раньше. А значит, клиентки будут видеть нас уже с самого утра — по моему это супер-эффективно.
«Не стесняюсь выйти в сторис со слезами на глазах»
— Как вы контролируете сотрудников?
— Мне это не нужно! Я уже давно ни за кем не слежу. В моей команде, к счастью, очень низкая текучка. Люди работают уже по 4−5-6 лет. Я знаю, что могу всецело им доверять. Они взрослые и ответственные люди. Другие у меня не задерживаются.
— Но вы отмечали, что только при вашем личном участии в маркетинге LoveLace продажи растут и поддерживаются на высоком уровне. На ваш взгляд, почему это так?
— Да, аналитика показала: когда я занимаюсь маркетингом и контентом, показатели бренда растут — продажи, выручка, средний чек. Как только этими задачами занимается другой специалист — начинается стагнация. Мы пробовали много разных специалистов, очень талантливых и ответственных. Но результат всегда одинаковый.
Возможно, дело в энергии и харизме собственника. А может быть в том. что я много лет активно изучаю маркетинг, причем мировой опыт и конечно, фокусируюсь на своей сфере. Это узкая компетенция, которую искусственно не создашь. Она формируется только органически.
Поэтому с апреля этого года я полностью забрала на себя весь маркетинг по компании. И результат очевиден:
— Удается ли вам поддерживать дух команды, когда вы находитесь далеко? За счет чего это удается делать?
— Нужно чаще благодарить свою команду в целом и лично сотрудников. Важно делать комплименты, причем отмечать не только рабочие заслуги. И обязательно нужно показывать сотрудникам их роль в компании, объяснять, почему их работа важна, на что она влияет, как от каждого их действия зависит общее дело. Сделать приятный подарок своим коллегам — тоже часто не лишнее.
Иногда поддерживать дух нужно и мне самой. Я не стесняюсь выйти в сторис со слезами на глазах, когда тяжело. И очень благодарна, когда получаю поддержку от команды и подписчиков.
Любому руководителю важно научиться отмечать заслуги своих сотрудников. Я стараюсь это делать и постоянно этому учусь. Конечно, в запаре думаешь не о благодарностях, а об эффективном траблшутинге. Но важно в какой-то момент выдохнуть и вернуться к своим людям и напомнить им, как вы их цените и любите.
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Карина Кудина - бизнесвумен и создательница бренда женской одежды и нижнего белья LoveLace. Сейчас в ее команде работает 30 человек, а в месяц компании удается...
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