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Головченко: Товарооборот Беларуси и Азербайджана за семь месяцев вырос больше чем вдвое
04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот Беларуси и Азербайджана за семь месяцев вырос больше чем вдвое. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко. Он провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым в Минске, передает телеканал «МИР 24».
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Минском и Баку, затронули вопросы взаимодействия в экономической и других сферах. Подписали несколько дорожных карт по сотрудничеству в области здравоохранения, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Также договорились о строительстве белорусского агрогородка в Азербайджане и о поставках техники.
«Проектов на двусторонней основе достаточно. Отрадно, что есть обоюдный интерес и нацеленность на общий результат. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по реализации договоренностей и поручений президентов Азербайджана и Беларуси», – проинформировал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Это первый в истории двух стран официальный визит премьер-министра Азербайджана в Беларусь.
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Это первый в истории двух стран официальный визит премьер-министра Азербайджана в Беларусь.
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