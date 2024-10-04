Головченко: Товарооборот Беларуси и Азербайджана за семь месяцев вырос больше чем вдвое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот Беларуси и Азербайджана за семь месяцев вырос больше чем вдвое. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко. Он провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым в Минске, передает телеканал «МИР 24».

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Минском и Баку, затронули вопросы взаимодействия в экономической и других сферах. Подписали несколько дорожных карт по сотрудничеству в области здравоохранения, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Также договорились о строительстве белорусского агрогородка в Азербайджане и о поставках техники.

«Расширяем номенклатуру сборки белорусской продукции. Опорная точка наша – это Гянджинский автомобильный завод, так исторически сложилось. И он продолжает работать в этом направлении. Идем по пути создания там же многопрофильного промышленного кластера по производству более широкой номенклатуры машиностроительной продукции – грузовой, специальной техники, пожарно-спасательной», – отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

«Проектов на двусторонней основе достаточно. Отрадно, что есть обоюдный интерес и нацеленность на общий результат. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству по реализации договоренностей и поручений президентов Азербайджана и Беларуси», – проинформировал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Это первый в истории двух стран официальный визит премьер-министра Азербайджана в Беларусь.