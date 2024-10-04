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Сотрудники банка пришли на работу вместе с животными, а клиенты поддержали благотворительную акцию Pet friendly

04.10.2024 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Сегодня МТБанк вместе со всем миром отмечает День защиты животных и проводит акцию, к которой присоединились сотрудники и клиенты. Это стало отличной возможностью поддержать четвероногих друзей и помочь организации «ЗООШАНС». Офис и отделение на улице Змитрока Бядули, 11 превратились в пространство доброты и заботы, направленных на поддержку тех, кто особенно нуждается в помощи.

Сегодня сотрудники МТБанка привели на работу своих четвероногих друзей, чтобы напомнить об ответственности за животных. Среди этих питомцев есть те, кого взяли из приюта или подобрали на улице. Звездой «офисного дня» стала собака по кличке Симба, которую арт-менеджер банка Мария Болзан взяла у волонтеров. На видео, опубликованном в нашем официальном Instagram-аккаунте, можно увидеть, как Симба сопровождает свою хозяйку в офис, помогая опустить помощь в «Корзину добра» для животных.


К акции присоединились и клиенты МТБанка. Поскольку отделения банка являются Pet Friendly, посетители могут приходить со своими питомцами в любой день. Однако 4 октября в отделении на улице Змитрока Бядули, 11 для клиентов и их четвероногих друзей подготовили активность. Посетители могут сделать фото в специальном селфи-зеркале, сразу распечатать снимки и поделиться ими в соцсетях, отметив аккаунт банка в Instagram и добавив хештег #МТБанкдобра.


Кроме того, в отделении установлена «Корзина добра», куда все желающие могут опустить вещи для помощи животным – корм, наполнители, игрушки и многое другое. Все собранные вещи будут переданы организации «ЗООШАНС», которая уже более 10 лет занимается спасением питомцев и поиском новых хозяев для них.


Акция ко Всемирному дню защиты животных продолжила добрую традицию МТБанка. Уже не первый год сотрудники и клиенты банка оказывают поддержку зоозащитникам. МТБанк активно освещает свои акции, привлекая к благотворительным инициативам все больше неравнодушных людей.

 

 
 
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Сегодня МТБанк вместе со всем миром отмечает День защиты животных и проводит акцию, к которой присоединились сотрудники и клиенты. Это стало отличной возможностью...
 
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