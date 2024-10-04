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Лукашенко проинспектировал строительство горно-обогатительного комбината в Минской области

04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинспектировал южные границы республики. В поле зрения главы государства было в том числе строительство Нежинского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений, передает «МИР 24».

Предприятие возводят в Любанском районе Минской области. Оно станет вторым в стране по добыче калийной руды. Здесь же разместят производство калийных удобрений мощностью до двух миллионов тонн хлорида калия в год. Проект предусматривает горнодобывающий комплекс, обогатительную фабрику, газотурбинную электростанцию, автомобильную, железнодорожную и жилищную инфраструктуру.



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