Лукашенко предложил поставить памятник корове и рассказал про свою буренку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове в знак вклада сельскохозяйственных животных в обеспечение людей продовольствием.

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова – это святое. Для меня это святое», – сказал белорусский лидер в ходе поездки в Брестскую область.

Лукашенко рассказал, что в его собственном подсобном хозяйстве есть корова, которую ему подарили в Брестской области, пишет БЕЛТА . У нее были настолько высокие надои, что было решено скорректировать рацион, добавил президент.