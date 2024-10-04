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Лукашенко предложил поставить памятник корове и рассказал про свою буренку
04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове в знак вклада сельскохозяйственных животных в обеспечение людей продовольствием.
Лукашенко рассказал, что в его собственном подсобном хозяйстве есть корова, которую ему подарили в Брестской области, пишет
Ранее рабочие завода в Витебской области подарили Александру Лукашенко казан для плова. «Я умею готовить плов. Уверен, что никто так не сможет так сделать, как я», –поделился Лукашенко.
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У коровы президента надои были настолько высокими, что ей скорректировали рацион.
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