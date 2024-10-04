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Лукашенко предложил поставить памятник корове и рассказал про свою буренку

04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове в знак вклада сельскохозяйственных животных в обеспечение людей продовольствием.

«Корове надо поставить памятник. Благодаря корове партизаны выживали и детишки. После войны благодаря корове мы выжили. И сейчас она нас кормит. Корова – это святое. Для меня это святое», – сказал белорусский лидер в ходе поездки в Брестскую область.

Лукашенко рассказал, что в его собственном подсобном хозяйстве есть корова, которую ему подарили в Брестской области, пишет БЕЛТА. У нее были настолько высокие надои, что было решено скорректировать рацион, добавил президент.

Ранее рабочие завода в Витебской области подарили Александру Лукашенко казан для плова. «Я умею готовить плов. Уверен, что никто так не сможет так сделать, как я», –поделился Лукашенко. Рецепт подсказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, рассказал белорусский лидер.



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У коровы президента надои были настолько высокими, что ей скорректировали рацион.
 
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