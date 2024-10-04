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Погода в СНГ: на востоке Казахстана начали готовить коммунальную технику к зиме, в Беларуси облачно и дожди

04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: на востоке Казахстана начали готовить коммунальную технику к зиме, в Беларуси облачно и дожди
 Фото: МТРК «Мир»

Плюс 10 и во второй половине дня пройдут дожди в Москве. При этом, по данным синоптиков, в столице теплее климатической нормы. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Жителей Казахстана в пятницу ждет неблагоприятная погода. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. В Абайской и Карагандинской областях сильный ветер, до 20 метров в секунду. В Жетысуской – заморозки.

К зиме готовятся и на востоке страны. К предстоящему сезону спасатели готовят технику, медико-спасательные и пункты для обогрева. В Восточном Казахстане под усиленный контроль возьмут 130 опасных участков дорог общей протяженностью более 250 километров.

«1717 человек личного состава, 686 единиц техники, из них 389 снегоочистительной техники, 181- инженерной, 30 – эвакуационной и 86 высоко проходимой техники. С учетом ежегодной практики данная техника рассредоточена по наиболее снегозаносимым направлениям», – рассказал заместитель начальника департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области Куатбек Кенжебекулы.

Кыргызстан

В Кыргызстане сегодня солнечно. В Бишкеке +24. Без дождя. Такая же погода и в Чуйской области. Здесь рыбаки пользуются каждый теплым днем. Осень – самое благоприятное время для улова. Лещ как раз начинает набирать вес к зиме и активно клюет.

Беларусь

В Беларуси началась настоящая осень. Облачная погода и моросящие дожди почти во всех областях страны. Сильного ветра нет, но утеплиться все уже успели.

Несмотря на неподходящую для прогулок погоду, у сотрудников барановичского Парка животных есть повод провести время на улице: пополнилось семейство капибар.
Детеныша пары Капитона и Капитолины назвали Капи. Работники зоопарка много гуляют с юной водосвинкой на свежем воздухе и знакомят ее с жителями зверинца.



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