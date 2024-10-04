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Погода в СНГ: на востоке Казахстана начали готовить коммунальную технику к зиме, в Беларуси облачно и дожди
04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Плюс 10 и во второй половине дня пройдут дожди в Москве. При этом, по данным синоптиков, в столице теплее климатической нормы. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Жителей Казахстана в пятницу ждет неблагоприятная погода. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. В Абайской и Карагандинской областях сильный ветер, до 20 метров в секунду. В Жетысуской – заморозки.
К зиме готовятся и на востоке страны. К предстоящему сезону спасатели готовят технику, медико-спасательные и пункты для обогрева. В Восточном Казахстане под усиленный контроль возьмут 130 опасных участков дорог общей протяженностью более 250 километров.
Кыргызстан
В Кыргызстане сегодня солнечно. В Бишкеке +24. Без дождя. Такая же погода и в Чуйской области. Здесь рыбаки пользуются каждый теплым днем. Осень – самое благоприятное время для улова. Лещ как раз начинает набирать вес к зиме и активно клюет.
Несмотря на неподходящую для прогулок погоду, у сотрудников барановичского Парка животных есть повод провести время на улице: пополнилось семейство капибар.
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Погода в СНГ: на востоке Казахстана начали готовить коммунальную технику к зиме, в Беларуси облачно и дожди
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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