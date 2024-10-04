Лукашенко призвал вернуться к программе по развитию Полесья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко поручил вернуться к программе по развитию южных земель Беларуси. Ее приняли несколько лет назад, но реализовали не в полной мере. Об этом шла речь во время рабочей поездки главы государства в Брестскую область, сообщает «МИР 24».

«Как у чиновников бывает: пошевелились туда-сюда, на этом закончили. Нам надо вернуться к этому вопросу. И не распылять средства, как мы обычно делаем это. Правительству уже команду дал, чтобы мы сконцентрировались на каких-то крупных проектах и направляли туда средства. Надо страну за пять лет привести в порядок», – подчеркнул белорусский лидер.

Один из крупных проектов реализуют в Пинском районе. Местное хозяйство занимается не только животноводством. Здесь выращивают корма и применяют при этом передовые технологии. Также производят семена разных видов трав с учетом климатических особенностей, а затем делают травяные гранулы. Они питательнее зерна. Себестоимость такого корма для коров ниже. В оборудование инвестировали 2,5 миллиона белорусских рублей, это 72 миллиона российских. Руководство планирует, что предприятие окупится в течение полутора лет.

Президенту доложили и об итогах уборочной кампании. Аграрии собрали около 10 миллионов тонн зерна.