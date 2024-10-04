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Лукашенко призвал вернуться к программе по развитию Полесья
04.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко поручил вернуться к программе по развитию южных земель Беларуси. Ее приняли несколько лет назад, но реализовали не в полной мере. Об этом шла речь во время
Один из крупных проектов реализуют в Пинском районе. Местное хозяйство занимается не только животноводством. Здесь выращивают корма и применяют при этом передовые технологии. Также производят семена разных видов трав с учетом климатических особенностей, а затем делают травяные гранулы. Они питательнее зерна. Себестоимость такого корма для коров ниже. В оборудование инвестировали 2,5 миллиона белорусских рублей, это 72 миллиона российских. Руководство планирует, что предприятие окупится в течение полутора лет.
Президенту доложили и об итогах уборочной кампании. Аграрии собрали около 10 миллионов тонн зерна.
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Ее приняли несколько лет назад, но реализовали не в полной мере. Об этом шла речь во время рабочей поездки главы государства в Брестскую область.
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